Nasıl Unutacağım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Nasıl Unutacağım
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Seni sensiz yaşarken,
Gönlümde aşkın varken
Dön, gel diye ağlarken
Nasıl unutacağım?
***
Bitmiyor gecelerim,
Yaralı hayallerim
Yaş dökerken gözlerim
Nasıl unutacağım?
***
Hasretine köleyim,
Yıkılmış viraneyim
Sensiz deli gibiyim
Nasıl unutcağım?
***
Bitmiyor gecelerim,
Yaralı hayallerim
Yaş dökerken gözlerim
Nasıl unutacağım?