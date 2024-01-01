Cengiz Kurtoğlu

Nazlı Meleğimsin Öyle güzelsin ki şu gülüşünle Bir çocuk gibisin sen meleğimsin Öyle güzelsin ki şu gülüşünle Bir çocuk gibisin sen meleğimsin *** Kalbime yer etmiş bitmez sevginle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Kalbime yer etmiş bitmez sevginle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin *** Aşk denen rüyayı tattım seninle Gönlümdeki derdi attım seninle Aşk denen rüyayı tattım seninle Gönlümdeki derdi attım seninle *** Ömrüme bin neşe kattım seninle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Ömrüme bin neşe kattım seninle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin *** Sanki gözlerinde başka dünya var Sanki sözlerinde tüm mutluluklar Sanki gözlerinde başka dünya var Sanki sözlerinde tüm mutluluklar *** Seninle güzeldir yaşanan anlar Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Seninle güzeldir yaşanan anlar Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin *** Aşk denen rüyayı tattım seninle Gönlümdeki derdi attım seninle Aşk denen rüyayı tattım seninle Gönlümdeki derdi attım seninle *** Ömrüme bin neşe kattım seninle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Ömrüme bin neşe kattım seninle Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin

Ağladım Bugün Öyle ihtiyacım vardı ki sana Seni hep yanımda aradım bugün Sanki bir teselli bulacak gibi Resminle konuşup ağladım bugün *** Eline uzanıp tutmak istedim Boynuna sarılıp öpmek istedim Gittiğin yerlere gelmek istedim Resminle konuşup ağladım bugün *** Anlattım resmine ben değerini Anlattım gönlümde sonsuz sevgini Yüzüme gülerek beni dinledin Resminle konuşup ağladım bugün *** Eline uzanıp tutmak istedim Boynuna sarılıp öpmek istedim Gittiğin yerlere gelmek istedim Resminle konuşup ağladım bugün

Yalan Söyledim Senden ayrıldıktan sonra ağladım Beni bu halimle görme istedim Sana son vedayı edip giderken Sevmiyorum diye yalan söyledim *** Oysa hep aşkınla yaşayacağım Kalbimde sevgini taşıyacağım Sanma ki ben seni unutacağım Sevmiyorum diye yalan söyledim *** Aldattım resmini yırtıp atarken Aldattım yüzüne kırgın bakarken Ben seni her şeyden çok seviyorken Sevmiyorum diye yalan söyledim *** Oysa hep aşkınla yaşayacağım Kalbimde sevgini taşıyacağım Sanma ki ben seni unutacağım Sevmiyorum diye yalan söyledim

Gözümle Gördüm Artık çok mutluyum diyorsun ama Ben ağladığını gözümle gördüm Boşuna saklama gözyaşlarını Perişan halini gözümle gördüm *** Huzur yok belli eskisi gibi Kendini avutma bir gör halini O vefasız yıkmış bitirmiş seni Yıkılmış halini gözümle gördüm *** Hani nerde kaldı o gülüşlerin Başımı döndüren o cilvelerin Nerde güzelliğin nerde gençliğin O günkü halini gözümle gördüm *** Huzurun yok belli eskisi gibi Kendini avutma bir gör halini O vefasız yıkmış bitirmiş seni Yıkılmış halini gözümle gördüm

Tanrım istedi Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Tanrı mı istedi, sen mi istedin?

Vurgun Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır *** Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana, kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana, kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre, göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre, göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır

Ağlatacak Beni mi Buldun Başka kulun yok mu Tanrım dünyada Her derdi verecek benimi buldun Başka kulun yok mu Tanrım dünyada Her derdi verecek benimi buldun *** Güldürmedin beni ömrüm boyunca Tanrım ağlatacak benimi buldun Güldürmedin beni ömür boyunca Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Köle ettin beni zalim kullara Anladımki beni sende unuttun Köle ettin beni zalim kullara Anladımki beni sende unuttun *** Gelmeden ömrümün ilk baharına Tanrım ağlatacak benimi buldun Gelmeden ömrümün ilk baharına Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun

Yıkıp Gitmiştin Bir akşam üstüydü hatırlar mısın Bu aşkın sonu yok bitsin demiştim Elini elimden usulce çekip Gözünde yaşlarla gidivermiştin *** Aradığın aşkı söyle buldun mu Benden uzaklarda mesut oldun mu Kendine yeni bir dünya kurdun mu Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin *** Gözlerinde hala yaşlar var neden Saçında zamansız aklar var neden Dilinde sitemler ahlar var neden Yıllar aşkımızı siler demiştim *** Aradığın aşkı söyle buldun mu Benden uzaklarda mesut oldun mu Kendine yeni bir dünya kurdun mu Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin