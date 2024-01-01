Aşkımız İçin Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Aşkımız İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aşkımız İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkımız İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Aşkımız İçin
-
Öyle güzelsin ki şu gülüşünle
Bir çocuk gibisin sen meleğimsin
Öyle güzelsin ki şu gülüşünle
Bir çocuk gibisin sen meleğimsin
***
Kalbime yer etmiş bitmez sevginle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Kalbime yer etmiş bitmez sevginle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
***
Aşk denen rüyayı tattım seninle
Gönlümdeki derdi attım seninle
Aşk denen rüyayı tattım seninle
Gönlümdeki derdi attım seninle
***
Ömrüme bin neşe kattım seninle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Ömrüme bin neşe kattım seninle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
***
Sanki gözlerinde başka dünya var
Sanki sözlerinde tüm mutluluklar
Sanki gözlerinde başka dünya var
Sanki sözlerinde tüm mutluluklar
***
Seninle güzeldir yaşanan anlar
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Seninle güzeldir yaşanan anlar
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
***
Aşk denen rüyayı tattım seninle
Gönlümdeki derdi attım seninle
Aşk denen rüyayı tattım seninle
Gönlümdeki derdi attım seninle
***
Ömrüme bin neşe kattım seninle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Ömrüme bin neşe kattım seninle
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
Nazlı meleğimsin tek sevdiğimsin
-
Öyle ihtiyacım vardı ki sana
Seni hep yanımda aradım bugün
Sanki bir teselli bulacak gibi
Resminle konuşup ağladım bugün
***
Eline uzanıp tutmak istedim
Boynuna sarılıp öpmek istedim
Gittiğin yerlere gelmek istedim
Resminle konuşup ağladım bugün
***
Anlattım resmine ben değerini
Anlattım gönlümde sonsuz sevgini
Yüzüme gülerek beni dinledin
Resminle konuşup ağladım bugün
***
Eline uzanıp tutmak istedim
Boynuna sarılıp öpmek istedim
Gittiğin yerlere gelmek istedim
Resminle konuşup ağladım bugün
-
Senden ayrıldıktan sonra ağladım
Beni bu halimle görme istedim
Sana son vedayı edip giderken
Sevmiyorum diye yalan söyledim
***
Oysa hep aşkınla yaşayacağım
Kalbimde sevgini taşıyacağım
Sanma ki ben seni unutacağım
Sevmiyorum diye yalan söyledim
***
Aldattım resmini yırtıp atarken
Aldattım yüzüne kırgın bakarken
Ben seni her şeyden çok seviyorken
Sevmiyorum diye yalan söyledim
***
Oysa hep aşkınla yaşayacağım
Kalbimde sevgini taşıyacağım
Sanma ki ben seni unutacağım
Sevmiyorum diye yalan söyledim
-
Artık çok mutluyum diyorsun ama
Ben ağladığını gözümle gördüm
Boşuna saklama gözyaşlarını
Perişan halini gözümle gördüm
***
Huzur yok belli eskisi gibi
Kendini avutma bir gör halini
O vefasız yıkmış bitirmiş seni
Yıkılmış halini gözümle gördüm
***
Hani nerde kaldı o gülüşlerin
Başımı döndüren o cilvelerin
Nerde güzelliğin nerde gençliğin
O günkü halini gözümle gördüm
***
Huzurun yok belli eskisi gibi
Kendini avutma bir gör halini
O vefasız yıkmış bitirmiş seni
Yıkılmış halini gözümle gördüm
-
Sevgiyle yaşanan günler tükendi
Benim kıymetimi sen hiç bilmedin
Bir veda etmeden çekip gitmeni
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Sevgiyle yaşanan günler tükendi
Benim kıymetimi sen hiç bilmedin
Bir veda etmeden çekip gitmeni
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
***
Beni güldürmeyen şu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Beni güldürmeyen şu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı
Beni kadehlerle bir dost yapmayı
Çaresiz derdimle tek bırakmayı
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı
Beni kadehlerle bir dost yapmayı
Çaresiz derdimle tek bırakmayı
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
***
Beni güldürmeyen bu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Beni güldürmeyen bu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
-
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
***
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana, kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana, kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
***
Yalan mı söyledin göz göre, göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
Yalan mı söyledin göz göre, göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
***
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
-
Başka kulun yok mu Tanrım dünyada
Her derdi verecek benimi buldun
Başka kulun yok mu Tanrım dünyada
Her derdi verecek benimi buldun
***
Güldürmedin beni ömrüm boyunca
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Güldürmedin beni ömür boyunca
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
***
Günahkar değilim inandım sana
Gönülden bağlıyım ben varlığına
Günahkar değilim inandım sana
Gönülden bağlıyım ben varlığına
***
Bir derman ver artık sen bu kuluna
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
***
Bir derman ver artık sen bu kuluna
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
***
Köle ettin beni zalim kullara
Anladımki beni sende unuttun
Köle ettin beni zalim kullara
Anladımki beni sende unuttun
***
Gelmeden ömrümün ilk baharına
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Gelmeden ömrümün ilk baharına
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
***
Günahkar değilim inandım sana
Gönülden bağlıyım ben varlığına
Günahkar değilim inandım sana
Gönülden bağlıyım ben varlığına
***
Bir derman ver artık sen bu kuluna
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
***
Bir derman ver artık sen bu kuluna
Tanrım ağlatacak benimi buldun
Tanrım ağlatacak benimi buldun
-
Bir akşam üstüydü hatırlar mısın
Bu aşkın sonu yok bitsin demiştim
Elini elimden usulce çekip
Gözünde yaşlarla gidivermiştin
***
Aradığın aşkı söyle buldun mu
Benden uzaklarda mesut oldun mu
Kendine yeni bir dünya kurdun mu
Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin
***
Gözlerinde hala yaşlar var neden
Saçında zamansız aklar var neden
Dilinde sitemler ahlar var neden
Yıllar aşkımızı siler demiştim
***
Aradığın aşkı söyle buldun mu
Benden uzaklarda mesut oldun mu
Kendine yeni bir dünya kurdun mu
Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin
-
Senin için değil bu yas
Ben bahtıma yanıyorum
Sana değil bu gözyaşım
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ne gidişin umurumda
Ne dönmeni bekliyorum
El diline düşürdün
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum