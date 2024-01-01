Aşkımsın Sen Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Aşkımsın Sen
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Olur da birgün beni terkedersen eğer
Son defa kapımı çal, çal da öyle git
Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret
İstersen beni de vur, vur da öyle git
***
Olur da birgün beni terkedersen eğer
Son defa kapımı çal, çal da öyle git
Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret
İstersen beni de vur, vur da öyle git
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
Sevdam benle yaşayacak
Yüreğimde sözlerimde
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
***
Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker
Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner
Gidişin var ya beni, içten içe yıkar
Sen olmasan da hayalin bana yeter
***
Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker
Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner
Gidişin var ya beni, içten içe yıkar
Sen olmasan da hayalin bana yeter
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
Sevdam benle yaşayacak
Yüreğimde sözlerimde
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
***
Aşkımsın sen