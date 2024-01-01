Cengiz Kurtoğlu

Olur da birgün beni terkedersen eğer Son defa kapımı çal, çal da öyle git Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret İstersen beni de vur, vur da öyle git *** Olur da birgün beni terkedersen eğer Son defa kapımı çal, çal da öyle git Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret İstersen beni de vur, vur da öyle git *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde Sevdam benle yaşayacak Yüreğimde sözlerimde *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde *** Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner Gidişin var ya beni, içten içe yıkar Sen olmasan da hayalin bana yeter *** Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner Gidişin var ya beni, içten içe yıkar Sen olmasan da hayalin bana yeter *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde Sevdam benle yaşayacak Yüreğimde sözlerimde *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde *** Aşkımsın sen