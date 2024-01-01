Cengiz Kurtoğlu

Okul Yılları (orj) O kuytu köşede beklerdim seni Elinde kitaplar koşardın bana Tertemiz duygular kaplardı bizi Hiç unutulur mu okul yılları *** Sana verdiğim o güller belki de Bir kitap içinde hala duruyor İnsan yaşlansa da unutamıyor Hiç unutulur mu okul yılları *** Sen gelince rüzgar, meltem eserdi Bir tek sözün bile ömre bedeldi Hele o gülüşün bir şaheserdi Hiç unutulur mu okul yılları

Bizim Şarkımız Sensiz kalbim sanki deli Gülmez yüzüm sen gideli Dinle güzeller güzeli İşte bu bizim şarkımız *** Sensiz kalbim sanki deli Gülmez yüzüm sen gideli Dinle güzeller güzeli İşte bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Bu şarkı senin eserin İnan ki boş hala yerin Belki yoktur hiç haberin Dinle bu bizim şarkımız *** Bu şarkı senin eserin İnan ki boş hala yerin Belki yoktur hiç haberin Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de bitmeyecek Dinle bu bizim şarkımız

Sana Hasret Gideceğim Sensiz kalmak zor olsa da Sana veda edeceğim Korkuyorum en sonunda Sana hasret gideceğim *** Adım adım izlerinle Aşka küskün sözlerinle Açık kalan gözlerinle Sana hasret gideceğim *** Olur dedin olmadı ki Gönül huzur bulmadı ki Başka çarem kalmadı ki Sana hasret gideceğim

Benim Olsaydın Biterdi gönlümde mazimle savaş Ellerin değil de benim olsaydın Elbette dinerdi gözlerimde yaş Ellerin değil de benim olsaydın Elbette dinerdi gözlerimde yaş Ellerin değil de benim olsaydın *** Karanlık köşeler yuvam olmazdı Acılar kederler beni bulmazdı İçimde son umut böyle solmazdı Ellere gitmeyip benim olsaydın *** Karanlık köşeler yuvam olmazdı Acılar kederler beni bulmazdı İçimde son umut böyle solmazdı Ellere gitmeyip benim olsaydın *** Sanma ki talihe böyle küserdim Sanma ki boynumu böyle bükerdim Sana hayatımı feda ederdim Sen elin değil de benim olsaydın Sana hayatımı feda ederdim Sen elin değil de benim olsaydın *** Karanlık köşeler yuvam olmazdı Acılar kederler beni bulmazdı İçimde son umut böyle solmazdı Ellere gitmeyip benim olsaydın *** Karanlık köşeler yuvam olmazdı Acılar kederler beni bulmazdı İçimde son umut böyle solmazdı Ellere gitmeyip benim olsaydın

Sevme Arkadaş Adı var kendi yok aşka inanma O boş sözlere boşuna kanma Adı var kendi yok aşka inanma O boş sözlere boşuna kanma *** Bir Leyla bir Mecnun yaşıyor sanma İnanıp sözüne sevme arkadaş Bir leyla bir mecnun yaşıyor sanma İnanıp sözüne sevme arkadaş *** Boşuna dönüyor dünya dediğin Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin Bırakıp gidiyor gönül verdiğin Aldanıp sözüne sevme arkadaş *** Boşuna dönüyor dünya dediğin Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin Bırakıp gidiyor gönül verdiğin Aldanıp sözüne sevme arkadaş Aldanıp sözüne sevme arkadaş *** Hayatın kendisi derin bir kuyu Sevda denizinin kurumuş suyu Hayatın kendisi derin bir kuyu Sevda denizinin kurumuş suyu *** Kilitle kalbini bir ömür boyu İnanıp sözüne sevme arkadaş Kilitle kalbini bir ömür boyu İnanıp sözüne sevme arkadaş *** Boşuna dönüyor dünya dediğin Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin Bırakıp gidiyor gönül verdiğin Aldanıp sözüne sevme arkadaş *** Boşuna dönüyor dünya dediğin Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin Bırakıp gidiyor gönül verdiğin Aldanıp sözüne sevme arkadaş Aldanıp sözüne sevme arkadaş

Soran Olursa Aşkımı dert etme sakın kendine Bitti artık dersin soran olursa Ümitsiz perişan kendi halinde Gitti artık dersin soran olursa *** Bir başka sevdaya bil ki koşamam Ümitle arzuyla dolup taşamam Nasılsa imkansız sensiz yaşamam Öldü artık dersin soran olursa *** Bu kadar çok sevdim bilmem ki niye Takıver adımı zavallı diye En sonunda bir aşk için deliye Döndü artık dersin soran olursa *** Bir başka sevdaya bil ki koşamam Ümitle arzuyla dolup taşamam Nasılsa imkansız sensiz yaşamam Öldü artık dersin soran olursa

Resmini Öptümde Yattım Yalnızdım bitanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz birşey oldu hasretin Dün gece resmini öptümde yattım *** Yalnızdım bitanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz birşey oldu hasretin Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Düşlere daldıkça doldu gözlerim Elini aradı bomboş ellerim Gönlümü avutmak için sevgilim Dün gece resmini öptümde yattım *** Düşlere daldıkça doldu gözlerim Elini aradı bomboş ellerim Gönlümü avutmak için sevgilim Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım Dün gece resmini öptümde yattım Dün gece resmini, öptümde yattım

O Beni Sevsin Hep onunla dolu gecem gündüzüm Onu görmeyince gülmüyor yüzüm Kimseden gelecek askta yok gözüm Elleri neyleyim o beni sevsin *** Denedim kimseye yar olamadım Su deli gönlümü avutamadım Onsuz bu dünyada yer bulamadım Elleri neyleyim o beni sevsin *** Yıllardır hayali karşımda durur Yokluğu ruhuma hasret savurur Ancak o derdimin dermanı olur Elleri neyleyim o beni sevsin

Gelir Mi Bilmem Bir haber vermeden hiç görünmeden Sevgilim ayrılmış gitmiş bu yerden Eline yabancı bir el değmeden Aşkımı duyar da gelir mi bilmem *** Giderken yollarda acı duymuştur Güzel gözlerine yaşlar dolmuştur Belki de gittiğine pişman olmuştur Aşkımı duyar da gelir mi bilmem *** Bir saçları vardı yosun kokardı Sevgisi kalbimde dağlar kadardı Gülünce gözleri ışık saçardı Aşkımı duyar da gelir mi bilmem *** Giderken yollarda acı duymuştur Güzel gözlerine yaşlar dolmuştur Belki de gittiğine pişman olmuştur Aşkımı duyar da gelir mi bilmem *** Aşkımı duyar da gelir mi bilmem Aşkımı duyar da gelir mi bilmem Aşkımı duyar da gelir mi bilmem