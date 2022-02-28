Okul Yılları Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Okul Yılları
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O kuytu köşede beklerdim seni
Elinde kitaplar koşardın bana
Tertemiz duygular kaplardı bizi
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sana verdiğim o güller belki de
Bir kitap içinde hala duruyor
İnsan yaşlansa da unutamıyor
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sen gelince rüzgar, meltem eserdi
Bir tek sözün bile ömre bedeldi
Hele o gülüşün bir şaheserdi
Hiç unutulur mu okul yılları