Cengiz Kurtoğlu

O kuytu köşede beklerdim seni Elinde kitaplar koşardın bana Tertemiz duygular kaplardı bizi Hiç unutulur mu okul yılları *** Sana verdiğim o güller belki de Bir kitap içinde hala duruyor İnsan yaşlansa da unutamıyor Hiç unutulur mu okul yılları *** Sen gelince rüzgar, meltem eserdi Bir tek sözün bile ömre bedeldi Hele o gülüşün bir şaheserdi Hiç unutulur mu okul yılları