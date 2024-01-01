Cengiz Kurtoğlu

Resmini Öptümde Yattım Yalnızdım bitanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz birşey oldu hasretin Dün gece resmini öptümde yattım *** Yalnızdım bitanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz birşey oldu hasretin Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Düşlere daldıkça doldu gözlerim Elini aradı bomboş ellerim Gönlümü avutmak için sevgilim Dün gece resmini öptümde yattım *** Düşlere daldıkça doldu gözlerim Elini aradı bomboş ellerim Gönlümü avutmak için sevgilim Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım *** Derdime dermanı bulayım diye Bir parça mutluluk duyayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptümde yattım Dün gece resmini öptümde yattım Dün gece resmini, öptümde yattım

Büyümeyen Bebek Biraz da anla beni Hak ver böyle dememe Bırak bu çocukluğu Pişman etme sevmeme *** Büyümeyen bebeksin Ninniye alışmışsın Öldürüp kahrederken Gülmeye alışmışsın *** Benliğini ara bul Yaşına yakış artık Uğrunda yandı bir kul Gerçeğe alış artık

Hangi Cennetten Geldik Hangi cennetten geldik Bu cehenneme Acılar hep bende Dertler hep bende Baltalar durmadı İndi göğsüme Bak bu devrilen Hayat ağacı benim *** Bir gün beni unut Her yalan gibi Adımı sokakta Tükür kan gibi Oysa yaşadıkça Bir çıban gibi İçinde sızlayan O sancı benim

Unutulan Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm *** Aklımdan geçti birden bütün davranışların Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz En büyük desteğimdi sihirli bakışların Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz *** Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi Yalan değil olamaz duymadın feryadımı Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi Benim değilsin artık boş ver unut adımı

Daha Yokluğunun İlk Akşamında O akşam sessizce veda ederken Maziyi yaşadım gözyaşlarımda Özlemin dağ gibi büyüdü birden Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geri döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Ben senin elinde çalan bir sazdım Bir şarkıydın inan dudaklarımda Adını ıslanmış(buğulu)camlara yazdım Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geriye döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında

Liselim Seninle her günüm ömre bedeldi Gönül dediğimde bağımdın benim Unutmak mümkün mü liselim seni İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık kaderimizi İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Şimdi nerede bir liseli görsem Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem Kalbim hep kahrolur gözlerim elem İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi) İlk aşkım sevgilim liselim benim

Küstüm Sevgilim Senle Küstüm sevgilim senle Gülmezsen barışamam Bekliyorum bu gece Gelmezsen uyuyamam *** Sonra başka yar bulur Seni kıskandırırım Gece sabaha kadar Kollarında uyurum *** İnan iş işten geçer Bu aşkta burda biter Benim gibi kahrını Sanma ki eller çeker *** Toprak gibi gönlümü Çiğnedin eze eze Taşırdın bu sabrımı Bana naz ede ede

Sana Benzemeyen Birini Sevdim Yeni umutlarım yeni aşkım var Artık mazi oldu eski anılar Tatmamıştı gönlüm böyle duygular Sana benzemeyen birini sevdim *** Onunla mutluluk doldu içime Onunla bir dünya kurdum kendime Gerçek seven buldum artık gönlüme Sana benzemeyen birini sevdim *** Seviyor üzmüyor kırmıyor beni O bana tattırdı gerçek sevgiyi Söyle nasıl sevmem böyle birini Sana benzemeyen birini sevdim *** Onunla mutluluk doldu içime Onunla bir dünya kurdum kendime Gerçek seven buldum artık gönlüme Sana benzemeyen birini sevdim