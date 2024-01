Cengiz Kurtoğlu

O akşam sessizce veda ederken Maziyi yaşadım gözyaşlarımda Özlemin dağ gibi büyüdü birden Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geri döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Ben senin elinde çalan bir sazdım Bir şarkıydın inan dudaklarımda Adını ıslanmış(buğulu)camlara yazdım Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geriye döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında

Seni buldum ya seni buldum ya Bir daha kaybetmek elimde değil Seni gördüm ya seni gördüm ya Bir daha görmemek elimde değil *** Seni buldum ya seni buldum ya Bir daha kaybetmek elimde değil Seni gördüm ya seni gördüm ya Bir daha görmemek elimde değil *** Şimdi yanım da bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın Şimdi yanım da bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın *** Döndüm sağıma baktım soluma Senden güzeline rastlayamadım Döndüm sağıma baktım soluma Senden güzeline rastlayamadım *** Güzel yüzüne tatlı sözüne Yıllardan beridir hasret kalmışım İnan meleğim inan bebeğim Senin yokluğunda içten yanmışım *** Güzel yüzüne tatlı sözüne Yıllardan beridir hasret kalmışım İnan meleğim inan bebeğim Senin yokluğunda içten yanmışım *** Şimdi yanımda bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın Şimdi yanımda bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın *** Baktım sağıma döndüm soluma Senden güzeline rastlayamadım Baktım sağıma döndüm soluma Senden güzeline rastlayamadım