Cengiz Kurtoğlu

Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şanssızım Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şanssızım Bir gül diksem, diken biter İşte ben böyle şanssızım İşte ben böyle şanssızım *** Bir gül diksem, diken biter İşte ben böyle şanssızım İşte ben böyle şanssızım *** Kurur el vursam çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Bu günüm dünden beter İşte ben böyle şanssızım Bu günüm dünden beter İşte ben böyle şanssızım *** Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım *** Adım atsam ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız Adım atsam ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız Hem anasız, hem babasız İşte ben böyle şanssızım İşte ben böyle şanssızım *** Hem anasız, hem babasız İşte ben böyle şanssızım İşte ben böyle şanssızım *** Kurur el vursam çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Bu günüm dünden beter İşte ben böyle şanssızım Bu günüm dünden beter İşte ben böyle şanssızım *** Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım *** Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım *** Şanssızım, şanssızım Ben doğuştan bahtsızım Şanssızım, şanssızım