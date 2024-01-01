Şanssızım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Şanssızım
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Adım atsam yollar biter
İşte ben böyle şanssızım
Adım atsam yollar biter
İşte ben böyle şanssızım
Bir gül diksem, diken biter
İşte ben böyle şanssızım
İşte ben böyle şanssızım
***
Bir gül diksem, diken biter
İşte ben böyle şanssızım
İşte ben böyle şanssızım
***
Kurur el vursam çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
Bu günüm dünden beter
İşte ben böyle şanssızım
Bu günüm dünden beter
İşte ben böyle şanssızım
***
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
***
Adım atsam ömrüm bahtsız
Felek bana vurur yalnız
Adım atsam ömrüm bahtsız
Felek bana vurur yalnız
Hem anasız, hem babasız
İşte ben böyle şanssızım
İşte ben böyle şanssızım
***
Hem anasız, hem babasız
İşte ben böyle şanssızım
İşte ben böyle şanssızım
***
Kurur el vursam çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
Bu günüm dünden beter
İşte ben böyle şanssızım
Bu günüm dünden beter
İşte ben böyle şanssızım
***
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
***
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
***
Şanssızım, şanssızım
Ben doğuştan bahtsızım
Şanssızım, şanssızım