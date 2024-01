Cengiz Kurtoğlu

Gözü yaşlı hali perişan yaşıyorum Sarhoş biriyim her akşam Gözüm yaşlı, halim duman, İçiyorum her akşam *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum *** Seviyorum dünyalar kadar, Bekliyor şu gözler seni hep arar Bir gün geleceğim yanı başına, Bırakma beni bir başıma Bir gün geleceğim yanı başına Bırakma beni tek başıma Seni sensiz yaşarken, *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum

Yıllar sonra bir kalemde, Beni böyle silemezsin Benim sana sevdam varken, Hiçbir yere gidemezsin *** Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi *** Bize aşkı öğretenler, Önce insan ol dediler Sevilip de seviyorsan, Şükretmeyi bil dediler *** Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi

Benimle ağlıyor bomboş kadehler Her akşam sarhoşum seni seveli Benimle ağlıyor bomboş kadehler Her akşam sarhoşum seni seveli *** Temeli yıkılmış gönül yuvamın Virane olmuşum seni seveli Temeli yıkılmış gönül yuvamın Virane olmuşum seni seveli *** Mutluluk yolunu sensiz kapattım Her gece aşkını düşünüp yattım Ömrümü hasretin içine kattım Şimdi bir berduşum seni seveli *** Ömrümü hasretin içine kattım Şimdi bir berduşum seni seveli *** Sırtımdan vursa zalim anılar Ben seni unutmam mahşere kadar Sırtımdan vursa zalim anılar Ben seni unutmam mahşere kadar *** Her sokak başında gözyaşlarım var Yaralı bir kuşum seni seveli Her sokak başında gözyaşlarım var Yaralı bir kuşum seni seveli *** Mutluluk yolunu sensiz kapattım Her gece aşkını düşünüp yattım Ömrümü hasretin içine kattım Şimdi bir berduşum seni seveli *** Ömrümü hasretin içine kattım Şimdi bir berduşum seni seveli