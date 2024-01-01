Cengiz Kurtoğlu

-
Bir dost bulmak çok zormuş,
Şu yalancı dünyada
Düşmeye gör arkadaş,
O gün sen de yanarsın
Her şey par pul olmuş insanların gözünde
Geç de olsa anladım,
Dünya başka biçimde, dünya başka biçimde
***
Güvendiğim dağlara,
Hep kar yağdı, kar yağdı
Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı
Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı
***
Duygular çoktan ölmüş,
Dostluklarsa yalanmış
Hiç üzülme arkadaş yazım böyle yazılmış
Bilinmez bir andayım
Zindandayım, dardayım
En sonunda anladım çaresizim Allah'ım
Yalnızım ben yalnızım
***
Güvendiğim dağlara,
Hep kar yağdı, kar yağdı
Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı
Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı
-
Gözü yaşlı hali perişan yaşıyorum
Sarhoş biriyim her akşam
Gözüm yaşlı, halim duman,
İçiyorum her akşam
***
Her akşam ağlıyorum,
Resmine bakıp öpüyorum
***
Seviyorum dünyalar kadar,
Bekliyor şu gözler seni hep arar
Bir gün geleceğim yanı başına,
Bırakma beni bir başıma
Bir gün geleceğim yanı başına
Bırakma beni tek başıma
Seni sensiz yaşarken,
***
Her akşam ağlıyorum,
Resmine bakıp öpüyorum
-
Tek başına hayallerle söz geçmiyor şu gönlüme,
Olmayacak ümitlerle yaşanmıyor, yaşanmıyor,
Unutmadım unutamam bedenimde tenimdesin,
Hep aklımda güzel yüzün, düşlerimde benimlesin.
***
Unutmayı istesem de yüreğimden silemedim,
Tükeniyor umutlarım, seviyorum diyemedim.
***
Yaşanmıyor, yaşanmıyor, geceler gündüz olmuyor,
İsyanlarda çaresizim, gülüm sensiz yaşanmıyor.
-
Sonsuz aşkla severken bırakmam seni
Tam bulmuşken gönlümün ilk sevdiğini
Sonsuz aşkla severken bırakmam seni
Tam bulmuşken gönlümün ilk sevdiğini
***
Sen kaybetmek ister misin, söyle beni
Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım
Sen kaybetmek ister misin, söyle beni
Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım
***
Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu
Sakın kimse duymasın, söylemeyelim
Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu
Sakın kimse duymasın, söylemeyelim
***
Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım
Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım
Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım
Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım
***
Sonsuz aşkla severken bırakmam seni
Ben sevmişken kaybetmek istemem seni
Sonsuz aşkla severken bırakmam seni
Ben sevmişken kaybetmek istemem seni
***
Sen kaybetmek ister misin, söyle beni
Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım
Sen kaybetmek ister misin, söyle beni
Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım
***
Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu
Sakın kimse duymasın, söylemeyelim
Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu
Sakın kimse duymasın, söylemeyelim
***
Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım
Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım
Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım
Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım
-
Terk ettiğin yüreğime,
Hangi yüzle dönüyorsun
Sevdim diyorsun, affet diyorsun
Kapım sana açılsa da,
Gönlüm seni kabul etmez
Bir özür yetmez, kalbim affetmez
***
Sen bahtımın kara kara sayfası,
Kapanmadı ihanetin yarası
***
Yalanın batsın, sevmedin ki,
Yalanın batsın inanmam ki
Yıkıp da gittin umutlarımı,
Nasıl unutayım ki
***
Acıları yüreğime insafsızca sen bıraktın,
Nasıl ağlattın, hatırlar mısın?
Demek bensiz yapamadın,
Hala yalan söylüyorsun
Uslanmıyorsun, kandırıyorsun
Sen bahtımın kara kara sayfası,
Kapanmadı ihanetin yarası
***
Yalanın batsın, sevmedin ki,
Yalanın batsın inanmam ki
Yıkıp da gittin umutlarımı,
Nasıl unutayım ki
-
Güneş renksiz hava suskun sen gittin gideli
Hayat bana tat vermiyor sen gittin gideli
Çiçekler yaralı kuşlar ağlamaklı
Zindan oldu bu hayat sen gittin gideli
***
Kimseler aramıyor yürek acı çekiyor
Herşey bitti canım sen gittin gideli
***
Gittin canım yanlız kaldım gece gündüz ağlarım
Kapandı gözlerin elveda demedin gece gündüz ağlarım
Doymamıştım sana koklayamadım seni
Yarım kaldı aşkımız ben buna yanarım
***
Hasret geldi cana yetti sen gittin gideli
Dünya benim için renksiz sen gittin gideli
Çiçekler yaralı kuşlar ağlamaklı
Zindan oldu bu hayat sen gittin gideli
***
Gittin canım
Yanlız kaldım
Gece gündüz ağlarım
***
Kapandı gözlerin
Elveda demedin
Gece gündüz ağlarım
***
Doymamıştım sana
Koklayamadım seni
Yarım kaldı aşkımız
Ben buna yanarım
***
Gittin canım
Yanlız kaldım
Gece gündüz ağlarım
***
Kapandı gözlerin
Elveda demedin
Gece gündüz ağlarım
***
Doymamıştım sana
Koklayamadım seni
Yarım kaldı aşkımız
Ben buna yanarım
-
Yıllar sonra bir kalemde,
Beni böyle silemezsin
Benim sana sevdam varken,
Hiçbir yere gidemezsin
***
Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi?
Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi?
Sözünden dönene namert denmez mi?
Boş yere harcadın senelerimi
Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi?
Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi?
Sözünden dönene namert denmez mi?
Boş yere harcadın senelerimi
***
Bize aşkı öğretenler,
Önce insan ol dediler
Sevilip de seviyorsan,
Şükretmeyi bil dediler
***
Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi?
Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi?
Sözünden dönene namert denmez mi?
Boş yere harcadın senelerimi
Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi?
Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi?
Sözünden dönene namert denmez mi?
Boş yere harcadın senelerimi
-
Her günümde gözyaşı var,
Anılardan kurtulamam
Mutluluğum onda kaldı,
İstesem de unutamam
***
Bu yaranın adı hasret
Öldürdü, bitirdi gençliğimi
Bir zalime kurban gittim,
Dermansız bıraktı yüreğimi
***
Yüreğim bir yangın yeri,
Ne ölüyüm, ne de diri
Bir gün olsun gülemedim,
Bıraktığı günden beri
****
Bu yaranın adı hasret
Öldürdü, bitirdi gençliğimi
Bir zalime kurban gittim,
Dermansız bıraktı yüreğim
-
Seni sensiz yaşarken,
Gönlümde aşkın varken
Dön, gel diye ağlarken
Nasıl unutacağım?
***
Bitmiyor gecelerim,
Yaralı hayallerim
Yaş dökerken gözlerim
Nasıl unutacağım?
***
Hasretine köleyim,
Yıkılmış viraneyim
Sensiz deli gibiyim
Nasıl unutcağım?
***
Bitmiyor gecelerim,
Yaralı hayallerim
Yaş dökerken gözlerim
Nasıl unutacağım?
-
Benimle ağlıyor bomboş kadehler
Her akşam sarhoşum seni seveli
Benimle ağlıyor bomboş kadehler
Her akşam sarhoşum seni seveli
***
Temeli yıkılmış gönül yuvamın
Virane olmuşum seni seveli
Temeli yıkılmış gönül yuvamın
Virane olmuşum seni seveli
***
Mutluluk yolunu sensiz kapattım
Her gece aşkını düşünüp yattım
Ömrümü hasretin içine kattım
Şimdi bir berduşum seni seveli
***
Ömrümü hasretin içine kattım
Şimdi bir berduşum seni seveli
***
Sırtımdan vursa zalim anılar
Ben seni unutmam mahşere kadar
Sırtımdan vursa zalim anılar
Ben seni unutmam mahşere kadar
***
Her sokak başında gözyaşlarım var
Yaralı bir kuşum seni seveli
Her sokak başında gözyaşlarım var
Yaralı bir kuşum seni seveli
***
Mutluluk yolunu sensiz kapattım
Her gece aşkını düşünüp yattım
Ömrümü hasretin içine kattım
Şimdi bir berduşum seni seveli
***
Ömrümü hasretin içine kattım
Şimdi bir berduşum seni seveli