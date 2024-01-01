Cengiz Kurtoğlu

Ne kadar da farklıydın, aşkı sende bulmuştum Ölümüne sevdayı sana karşı duymuştum Ne kadar da farklıydın, aşkı sende bulmuştum Ölümüne sevdayı sana karşı duymuştum *** Sen istedin uzak durmayı Sen istedin beni kırmayı En güzel yerinde bu aşkın Hata yapıp, ayrılmayı *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi Gitsen bile dert değil *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi Gitsen bile dert değil *** Alışkanlık yalnızca, yanımdaysan eğer ki Bu dünyada üzülmek söyle kime değer ki Alışkanlık yalnızca, yanımdaysan eğer ki Bu dünyada üzülmek söyle kime değer ki *** Sen istedin uzak durmayı Sen istedin beni kırmayı En güzel yerinde bu aşkın Hata yapıp, ayrılmayı *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi Gitsen bile dert değil *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi Gitsen bile dert değil *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi Gitsen bile dert değil *** Eskisi gibi değil sana sevgim Bunu artık böyle bil (Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi) (Gitsen...)