Sen İstedin Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Sen İstedin
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Ne kadar da farklıydın, aşkı sende bulmuştum
Ölümüne sevdayı sana karşı duymuştum
Ne kadar da farklıydın, aşkı sende bulmuştum
Ölümüne sevdayı sana karşı duymuştum
***
Sen istedin uzak durmayı
Sen istedin beni kırmayı
En güzel yerinde bu aşkın
Hata yapıp, ayrılmayı
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi
Gitsen bile dert değil
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi
Gitsen bile dert değil
***
Alışkanlık yalnızca, yanımdaysan eğer ki
Bu dünyada üzülmek söyle kime değer ki
Alışkanlık yalnızca, yanımdaysan eğer ki
Bu dünyada üzülmek söyle kime değer ki
***
Sen istedin uzak durmayı
Sen istedin beni kırmayı
En güzel yerinde bu aşkın
Hata yapıp, ayrılmayı
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi
Gitsen bile dert değil
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi
Gitsen bile dert değil
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi
Gitsen bile dert değil
***
Eskisi gibi değil sana sevgim
Bunu artık böyle bil
(Eskisi gibi değil, kırdın kalbimi)
(Gitsen...)