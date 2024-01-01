Cengiz Kurtoğlu

Sen Sözden Anlamaz mısın? Çekemez oldum artık Kaprislerinden usandım Çağırırım gelmezsin Giderim bırakmazsın *** Çekemez oldum artık Kaprislerinden usandım Çağırırım gelmezsin Giderim bırakmazsın *** Hayatımı zehir ettin Başımda bela mısın Hayatımı zehir ettin Başımda bela mısın *** Gel insanca ayrılalım Sen sözden anlamaz mısın Gel insanca ayrılalım Sen sözden anlamaz mısın *** Gençliğimi çürüttün Canımdan usandım artık Senin yüzünden dünyada Sevgiyi tadamadım *** Gençliğimi çürüttün Canımdan usandım artık Senin yüzünden dünyada Sevgiyi tadamadım *** Bırakmıyorsun yakamı Başımda bela mısın Bırakmıyorsun yakamı Başımda bela mısın *** Gel insanca ayrılalım Sen sözden anlamaz mısın Gel insanca ayrılalım Sen laftan anlamaz mısın

Musalla Taşı Dünyada biricik sevdiğim sendin Kaderi yenip de evlensek derdin Gelinlik yerine kefeni giydin Kucakladı seni musalla taşı Gariban bırakıp beni terk etti Kucakladı beni musalla taşı *** Aşkınla kahroldum döndüm deliye Gözyaşlarım bana senden hediye Razıydım seninle her türlü derde Bana yuva oldu musalla taşı *** Kara kaş, kara göz şimdi nerede Umudum yarınım kaldı geride Ben artık neyleyim onsuz alemde Beni de kucakla musalla taşı *** Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı *** Son yolculuk için çakılmış kasa Ne olur son defa kalkıp bir baksa Çark böyle dönüyor, değişmez yasa Kaderin yazgısı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı

Sensiz Yaşamak Ben sensiz cennette yaşamaktansa Senle cehennemde yanmak isterim Kalbim senin için çarpmayacaksa Bir ömür gönülsüz kalmak isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim *** Terk edip gidersen yalnız başına Bil ki çok yaşamam ölür giderim Neylerim sonra ben sensiz kalbimi Söküp bin parçaya bölmek isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim

Sen Ağlama Hasret oldu, ayrılık oldu Hüzünlere bölündü saatler Gördüm akan iki damla yaş Ayrılık da sevgiyle beraber *** Bir şarkı, bir şiir gibi Yaşadım, canım, acıları Senden bana hatıra şimdi Sakladığım sevgili kederler *** Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin, bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım, sen git Git, acılanma *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin, bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım, sen git Git, acılanma *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Su Akar AMANIN BAĞDA GÜLÜ BUDADIM HAYDİ DE GÜLÜ GÜLE BAĞLADIM SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR GELDE YAR BENİ GÜLDÜR BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR *** AMANİN DAĞDA BUDADIM DA LE HAYDİDE DAĞLARIN NAZLI YARİ SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR GELDE YAR BENİ GÜLDÜR BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR *** AMANİN YARİM BANA KÜSERSE HAYDİDE ONA KURBAN ADARIM SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR GELDE YAR BENİ GÜLDÜR BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR

Eğlenelim Akşam Dökelim şişelerden içelim kadehlerden Coşalım masalarda dünyaya boş vererek Günleri gün ederek kadehlere gülerek Karanlığı silerek eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam *** Günleri gün ederek kadehlere gülerek Karanlığı silerek eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam *** Haydi şerefe diye kaldırılsın kadehler Üzülmesin bu akşam hasretle bekleyenler Tazelensin içkiler tatlı söylensin sözler Kalpler dertlerden uzak eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam *** Tazelensin içkiler tatlı söylensin sözler Kalpler dertlerden uzak eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam *** Yakılsın sigaralar savrulsun dumanlar Sevenler, bekleyenler eğlenelim bu akşam Yine sabahlayalım boş durmasın bardaklar Kahkahalar atarak eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam *** Yine sabahlayalım boş durmasın bardaklar Kahkahalar atarak eğlenelim bu akşam Eğlenelim bu akşam

Muhabbet Olsun Bu gece eğlenelim muhabbet olsun Masamızın üstünde rakımız olsun İçip sarhoş olalım neşemiz olsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun *** Yavaş yavaş içelim muhabbet olsun Boşalmış kadehlere rakılar konsun Eğlenmeyen dostların canı sağolsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun

Dom Dom Kurşunu Kaşlarının arasına domdom kurşunu değdi Bin avcı vurdu beni bin avcı vurdu beni *** Ah dedim ağladım yaremi bağladım Eğdi yar boynunu eğdi allah kerimsin dedi Hançer yarası değil domdom kurşunu değdi *** Bu günüm harab oldu dünden iyimidir ki Doktor hasta ben hasta benden iyimidir ki *** Ah dedim ağladım yaremi bağladım Eğdi yar boynunu eğdi allah kerimsin dedi Hançer yarası değil domdom kurşunu değdi

Hızmalım - Mardin Kapısı ( Potpori ) Oduna gideceğim baltamı bulamıyorum Kız ben seni almadan da burada duramıyorum Söğüt öğüt biter mi süpürseler geçmez mi Bir yiğidin havası bin güzele yetmez mi *** Mardin kapısından atlayamadım Liralarım döküldü toplayamadım Yare mektup yazdım yollayamadım Dinleyin arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım Mardin kapısından indimaşağı Beline dolamış beyaz kuşağı Beni niye aldattın gavur uşağı Dinleyin arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım

Sen Ağlama Hasret oldu, ayrılık oldu Hüzünlere bölündü saatler Gördüm akan iki damla yaş Ayrılık da sevgiyle beraber *** Bir şarkı, bir şiir gibi Yaşadım, canım, acıları Senden bana hatıra şimdi Sakladığım sevgili kederler *** Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin, bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım, sen git Git, acılanma *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin, bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım, sen git Git, acılanma *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam *** Sen ağlama, dayanamam Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Cumbullu Evlerinin önü dardır geçilmez Suları soğuktur anam bir tas içilmez Anadan geçilir yardan geçilmez Cumbullu cumbullu aslanım aslan Sağ kolum yoruldu sol yana yaslan Evlerinin önü kahve direği Dibeğe vurdukça oynar yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Cumbullu cumbullu aslanım aslan Sağ kolum yoruldu sol yana yaslan

Bana Sorma Aşkımızı ben mi yazdım Senin gönül defterine Aşkımızı ben mi yazdım Senin gönül defterine *** Şimdi gelmiş soruyorsun Bunlar doğru mu diye Şimdi gelmiş soruyorsun Bunlar doğru mu diye *** Bana sorma, bana sorma Bana sorma bundan sonra Bana sorma, bana sorma Bana sorma bundan sonra *** Duymadın ki hiç bir zaman Sana olan hislerimi Duymadın ki hiç bir zaman Sana olan hislerimi *** Kendin yazdın aşkımıza Bu karanlık geleceği Kendin yazdın aşkımıza Bu karanlık geleceği *** Bana sorma, bana sorma Bana sorma bundan sonra Bana sorma, bana sorma Bana sorma bundan sonra *** Bana sorma, bana sorma Bana sorma bundan sonra

Yürü Kervanlarım Yürü Yürü kervanlarım yürü Dertlerimi taşımaya Kölemi geldim dünyaya Bu zulümler hepmi bana Kölemi geldim dünyaya Bu zulümler hepmi bana *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Bu dünyadan gelen bilmez Ağlayanlar neden gülmez Derdin eklenir eksilmez Yaşamak bu mu, mu Allahım Derdin eklenir eksilmez Yaşamak bu mu, mu Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım