Cengiz Kurtoğlu

-
Çekemez oldum artık
Kaprislerinden usandım
Çağırırım gelmezsin
Giderim bırakmazsın
***
Çekemez oldum artık
Kaprislerinden usandım
Çağırırım gelmezsin
Giderim bırakmazsın
***
Hayatımı zehir ettin
Başımda bela mısın
Hayatımı zehir ettin
Başımda bela mısın
***
Gel insanca ayrılalım
Sen sözden anlamaz mısın
Gel insanca ayrılalım
Sen sözden anlamaz mısın
***
Gençliğimi çürüttün
Canımdan usandım artık
Senin yüzünden dünyada
Sevgiyi tadamadım
***
Gençliğimi çürüttün
Canımdan usandım artık
Senin yüzünden dünyada
Sevgiyi tadamadım
***
Bırakmıyorsun yakamı
Başımda bela mısın
Bırakmıyorsun yakamı
Başımda bela mısın
***
Gel insanca ayrılalım
Sen sözden anlamaz mısın
Gel insanca ayrılalım
Sen laftan anlamaz mısın
-
Dünyada biricik sevdiğim sendin
Kaderi yenip de evlensek derdin
Gelinlik yerine kefeni giydin
Kucakladı seni musalla taşı
Gariban bırakıp beni terk etti
Kucakladı beni musalla taşı
***
Aşkınla kahroldum döndüm deliye
Gözyaşlarım bana senden hediye
Razıydım seninle her türlü derde
Bana yuva oldu musalla taşı
***
Kara kaş, kara göz şimdi nerede
Umudum yarınım kaldı geride
Ben artık neyleyim onsuz alemde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Son yolculuk için çakılmış kasa
Ne olur son defa kalkıp bir baksa
Çark böyle dönüyor, değişmez yasa
Kaderin yazgısı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
-
Ben sensiz cennette yaşamaktansa
Senle cehennemde yanmak isterim
Kalbim senin için çarpmayacaksa
Bir ömür gönülsüz kalmak isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
***
Terk edip gidersen yalnız başına
Bil ki çok yaşamam ölür giderim
Neylerim sonra ben sensiz kalbimi
Söküp bin parçaya bölmek isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
-
Hasret oldu, ayrılık oldu
Hüzünlere bölündü saatler
Gördüm akan iki damla yaş
Ayrılık da sevgiyle beraber
***
Bir şarkı, bir şiir gibi
Yaşadım, canım, acıları
Senden bana hatıra şimdi
Sakladığım sevgili kederler
***
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin, bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım, sen git
Git, acılanma
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin, bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım, sen git
Git, acılanma
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
-
AMANIN BAĞDA GÜLÜ BUDADIM
HAYDİ DE GÜLÜ GÜLE BAĞLADIM
SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR
GELDE YAR BENİ GÜLDÜR
BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ
ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR
***
AMANİN DAĞDA BUDADIM DA LE
HAYDİDE DAĞLARIN NAZLI YARİ
SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR
GELDE YAR BENİ GÜLDÜR
BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ
ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR
***
AMANİN YARİM BANA KÜSERSE
HAYDİDE ONA KURBAN ADARIM
SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR
GELDE YAR BENİ GÜLDÜR
BİR DAMLACIK KANIM AKMAZ
ÖLDÜRÜRSEN SEN ÖLDÜR
-
Dökelim şişelerden içelim kadehlerden
Coşalım masalarda dünyaya boş vererek
Günleri gün ederek kadehlere gülerek
Karanlığı silerek eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
***
Günleri gün ederek kadehlere gülerek
Karanlığı silerek eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
***
Haydi şerefe diye kaldırılsın kadehler
Üzülmesin bu akşam hasretle bekleyenler
Tazelensin içkiler tatlı söylensin sözler
Kalpler dertlerden uzak eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
***
Tazelensin içkiler tatlı söylensin sözler
Kalpler dertlerden uzak eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
***
Yakılsın sigaralar savrulsun dumanlar
Sevenler, bekleyenler eğlenelim bu akşam
Yine sabahlayalım boş durmasın bardaklar
Kahkahalar atarak eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
***
Yine sabahlayalım boş durmasın bardaklar
Kahkahalar atarak eğlenelim bu akşam
Eğlenelim bu akşam
-
Bu gece eğlenelim muhabbet olsun
Masamızın üstünde rakımız olsun
İçip sarhoş olalım neşemiz olsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
***
Yavaş yavaş içelim muhabbet olsun
Boşalmış kadehlere rakılar konsun
Eğlenmeyen dostların canı sağolsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
Muhabbet, muhabbet, muhabbet olsun
-
Kaşlarının arasına domdom kurşunu değdi
Bin avcı vurdu beni bin avcı vurdu beni
***
Ah dedim ağladım yaremi bağladım
Eğdi yar boynunu eğdi allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil domdom kurşunu değdi
***
Bu günüm harab oldu dünden iyimidir ki
Doktor hasta ben hasta benden iyimidir ki
***
Ah dedim ağladım yaremi bağladım
Eğdi yar boynunu eğdi allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil domdom kurşunu değdi
-
Oduna gideceğim baltamı bulamıyorum
Kız ben seni almadan da burada duramıyorum
Söğüt öğüt biter mi süpürseler geçmez mi
Bir yiğidin havası bin güzele yetmez mi
***
Mardin kapısından atlayamadım
Liralarım döküldü toplayamadım
Yare mektup yazdım yollayamadım
Dinleyin arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Mardin kapısından indimaşağı
Beline dolamış beyaz kuşağı
Beni niye aldattın gavur uşağı
Dinleyin arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
-
Hasret oldu, ayrılık oldu
Hüzünlere bölündü saatler
Gördüm akan iki damla yaş
Ayrılık da sevgiyle beraber
***
Bir şarkı, bir şiir gibi
Yaşadım, canım, acıları
Senden bana hatıra şimdi
Sakladığım sevgili kederler
***
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin, bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım, sen git
Git, acılanma
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin, bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım, sen git
Git, acılanma
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
***
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama, göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
-
Evlerinin önü dardır geçilmez
Suları soğuktur anam bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Sağ kolum yoruldu sol yana yaslan
Evlerinin önü kahve direği
Dibeğe vurdukça oynar yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Sağ kolum yoruldu sol yana yaslan
-
Aşkımızı ben mi yazdım
Senin gönül defterine
Aşkımızı ben mi yazdım
Senin gönül defterine
***
Şimdi gelmiş soruyorsun
Bunlar doğru mu diye
Şimdi gelmiş soruyorsun
Bunlar doğru mu diye
***
Bana sorma, bana sorma
Bana sorma bundan sonra
Bana sorma, bana sorma
Bana sorma bundan sonra
***
Duymadın ki hiç bir zaman
Sana olan hislerimi
Duymadın ki hiç bir zaman
Sana olan hislerimi
***
Kendin yazdın aşkımıza
Bu karanlık geleceği
Kendin yazdın aşkımıza
Bu karanlık geleceği
***
Bana sorma, bana sorma
Bana sorma bundan sonra
Bana sorma, bana sorma
Bana sorma bundan sonra
***
Bana sorma, bana sorma
Bana sorma bundan sonra
-
Yürü kervanlarım yürü
Dertlerimi taşımaya
Kölemi geldim dünyaya
Bu zulümler hepmi bana
Kölemi geldim dünyaya
Bu zulümler hepmi bana
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Bu dünyadan gelen bilmez
Ağlayanlar neden gülmez
Derdin eklenir eksilmez
Yaşamak bu mu, mu Allahım
Derdin eklenir eksilmez
Yaşamak bu mu, mu Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
-
Sabahtan gördüm seni
Çok beyaz geldin bana
Konaktamı büyüdün
Of of eminem güneş çalmadı sana
***
Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım
Of of eminem nedir bu güzellikler
***
Bir kurşun atacağım
Belindeki kuşağa
Anan vermedi seni
Of of eminem benim gibi uşağa
***
Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım
Of of eminem nedir bu güzellikler
***
Vardır güzel yaylalar
Arhavi'nin başında
Alır seni kaçarım
Of of eminem on üç on dört yaşında
***
Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım
Of of eminem nedir bu güzellikler