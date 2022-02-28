Sen de Yanarsın Yaralı Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Sen de Yanarsın Yaralı
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Bir dost bulmak çok zormuş,
Şu yalancı dünyada
Düşmeye gör arkadaş,
O gün sen de yanarsın
Her şey par pul olmuş insanların gözünde
Geç de olsa anladım,
Dünya başka biçimde, dünya başka biçimde
***
Güvendiğim dağlara,
Hep kar yağdı, kar yağdı
Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı
Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı
***
Duygular çoktan ölmüş,
Dostluklarsa yalanmış
Hiç üzülme arkadaş yazım böyle yazılmış
Bilinmez bir andayım
Zindandayım, dardayım
En sonunda anladım çaresizim Allah'ım
Yalnızım ben yalnızım
***
Güvendiğim dağlara,
Hep kar yağdı, kar yağdı
Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı
Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı