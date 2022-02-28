Cengiz Kurtoğlu

İçimde bir ümit var onun için burdayım, Belki gelirsin diye senin için burdayım Vakit çok geç olsa da gönlüm mahzun kalsa da, Yine aynı masada senin için burdayım *** Burada izlerin var Islanmış gözlerin var Verdiğin sözlerin var Onun için burdayım *** İnan ki sensiz canım mutluluğa düşmanım, Affet beni pişmanım demek için burdayım Elini elime alıp öylece bir an kalıp, Sana son kez sarılıp ölmek için burdayım *** Burda izlerin var...