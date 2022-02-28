Senin İçin Burdayım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Senin İçin Burdayım
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İçimde bir ümit var onun için burdayım,
Belki gelirsin diye senin için burdayım
Vakit çok geç olsa da gönlüm mahzun kalsa da,
Yine aynı masada senin için burdayım
***
Burada izlerin var
Islanmış gözlerin var
Verdiğin sözlerin var
Onun için burdayım
***
İnan ki sensiz canım mutluluğa düşmanım,
Affet beni pişmanım demek için burdayım
Elini elime alıp öylece bir an kalıp,
Sana son kez sarılıp ölmek için burdayım
***
Burda izlerin var...