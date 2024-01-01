Gözlerin Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Rüzgarların savurduğu ummanlardayım
Aldı yad eller seni yangınlardayım
Bir yudum mutluluğa dilenesi yüreğim
Bir avuç mutluluğa dilenesi yüreğim
Al Tanrım kurtulayım onsuz canı neyleyim
***
Alımdın yeşilim canımdın karam
Düştüm aşkın derdine yaşamak sensiz haram
Alın yazım tutacak dalımdın her an
Cennetim sensiz ise ben cenneti neyleyim
***
Gelme istemem artık ben yolun sonundayım
Karanlık gecelerin soğuk koynundayım
Tanrım beni al artık dipsiz kuyulardayım
Al beni Tanrım artık senin kollarındayım
Gençliği yaşamadan ben yaşamı neyleyim
Gençliğim gitmiş elden ben hayatı neyleyim
***
Alımdın yeşilim canımdın karam
Düştüm aşkın derdine yaşamak sensiz haram
Alın yazım tutacak dalımdın her an
Cennetim sensiz ise ben cenneti neyleyim
-
Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Dallarda, çiçeklerde
Dallarda, çiçeklerde
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
En güzel duygularda,
En güzel şarkılarda,
Bir sen birde ben
Bir sen birde ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
***
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
-
Tanrı böyle istemiş
Sevilmekmiş kaderin
Tanrı böyle istemiş
Sevilmekmiş kaderin
***
Göreni aşık etmiş
Senin güzel gözlerin
Göreni aşık etmiş
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
***
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Ne aşklar tatmadı ki
Sevdaya salmadı ki
Ne aşklar tatmadı ki
Sevdaya salmadı ki
***
Kimleri yakmadı ki
Senin güzel gözlerin
Kimleri yakmadı ki
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
***
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
-
Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı
Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım
Demek ki bir aşkta böyle bitiyor
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Madem görüşmemiz imkansız artık
Sevgilim bir tanem allahaısmarladık
Şöyle gözlerine son defa bakıp
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
-
Hep böyle gururla gezerim sanma
Senin de boynunu bükenler olur
Her zaman ağlatıp gülerim sanma
Zulmüne karşılık verenler olur
***
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün senide yakanlar olur
***
Bakma ben sevgine çok kıymet verdim
Ağlattın kahrettin yine de sevdim
Kendini bulunmaz güzel zannettin
Senide bırakıp gidenler olur
***
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün senide yakanlar olur
-
Bu gün benim karşımda
İlk defa ağlıyorsun
Her şey burada bitsin
Ayrılalım diyorsun
***
Bu gün benim karşımda
İlk defa ağlıyorsun
Her şey burada bitsin
Ayrılalım diyorsun
***
Hangi seven unutmuş
Bizde unutamayız
Boş yere veda etme
Böyle ayrılamayız
***
Ayrılamayız unutamayız
Boş yere veda etme
Böyle ayrılamayız
***
Aramıza hiç kimse
Girmesin ne olursun
Biliyorum sen hala
Beni çok seviyorsun
***
Aramıza hiç kimse
Girmesin ne olursun
Biliyorum sen hala
Beni çok seviyorsun
***
Hangi seven unutmuş
Bizde unutamayız
Boş yere veda etme
Böyle ayrılamayız
***
Ayrılamayız unutamayız
Boş yere veda etme
Böyle ayrılamayız
-
Nereye bakarsam gözlerimdesin
Dilimden düşmeyen sözlerimdesin
Her zaman kalbimde yüreğimdesin
Seninle doluyum canıma kadar
***
Ellerin elimde kalsa ne olur
Ayrılık isteme benden ne olur
Bu dünyada sevmek bu kadar olur
Seninle doluyum canıma kadar
***
Gecelerim sende gündüzüm sende
Seni yaşıyorum inan her nefesimde
Başka neyim var ki söyle şu yeryüzünde
Seninle doluyum canıma kadar
***
Ellerin elimde kalsa ne olur
Ayrılık isteme benden ne olur
Bu dünyada sevmek bu kadar olur
Seninle doluyum canıma kadar
-
İçmeden sarhoşum karşında senin
İnanki ben seni çok seviyorum
İçmeden sarhoşum karşında senin
İnanki ben seni çok seviyorum
***
Gel bu ikimizin gecesi olsun
Kadehimi sana kaldırıyorum
Gel bu ikimizin gecesi olsun
Kadehimi sana kaldırıyorum
***
Her günümüz böyle olsun diyerek
Gönlümüze neşe dolsun diyerek
Her günümüz böyle olsun diyerek
Gönlümüze neşe dolsun diyerek
***
Mutluluklar bizim olsun diyerek
Kadehimi sana kaldırıyorum
Mutluluklar bizim olsun diyerek
Kadehimi size kaldırıyorum
***
Kadehimi sana
Kadehimi size
Kadehimi hepinize kaldırıyorum
***
Kadehimi size
Kadehimi sana
Kadehimi hepinize kaldırıyorum
***
Başım dönüyor güzelliğinden
Yüzüne bakmaya doyamıyorum
Başım dönüyor güzelliğinden
Yüzüne bakmaya doyamıyorum
***
Şerefine içmek istiyorum ben
Kadehimi sana kaldırıyorum
Şerefine içmek istiyorum ben
Kadehimi sana kaldırıyorum
***
Her günümüz böyle olsun diyerek
Gönlümüze neşe dolsun diyerek
Her günümüz böyle olsun diyerek
Gönlümüze neşe dolsun diyerek
***
Mutluluklar bizim olsun diyerek
Kadehimi sana kaldırıyorum
Mutluluklar bizim olsun diyerek
Kadehimi size kaldırıyorum
***
Kadehimi sana
Kadehimi size
Kadehimi hepinize kaldırıyorum
***
Kadehimi sana
Kadehimi size
Kadehimi hepinize
***
Kadehimi sana
Kadehimi size
Kadehimi hepinize
-
Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik
Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik
Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik
Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik
***
Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı
Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik
Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı
Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik
***
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını gözyaşıyla ödedik
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik
***
Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu
Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik
Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu
Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik
***
Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını
Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik
Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını
Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik
***
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik
-
Akıl sır ermiyor senin işine
Bir veda etmeden kayboluverdin
Akıl sır ermiyor senin işine
Bir veda etmeden kayboluverdin
***
Daha dün sevgilim canımdın derdin
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
Daha dün sevgilim canımdın derdin
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
Birden bire ne oldu ne oldu bize
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
***
Vefasız bilmezdim seni bu kadar
İnsan sevdiğine böylemi yapar
Vefasız bilmezdim seni bu kadar
İnsan sevdiğine böylemi yapar
***
Sendeymiş meğerse bütün yalanlar
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
Sendeymiş meğerse bütün yalanlar
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
***
Beni sevdiğine yemin ederdin
Senden ayrılırsam ölürüm derdin
Beni sevdiğine yemin ederdin
Senden ayrılırsam ölürüm derdin
***
Ne yaptım ki sana beni terk ettin
İnan ki gitmene çok hayret ettim
Ne yaptım ki sana beni terk ettin
İnan ki gitmene çok hayret ettim
Birden bire ne oldu ne oldu bize
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
***
Vefasız bilmezdim seni bu kadar
İnsan sevdiğine böylemi yapar
Vefasız bilmezdim seni bu kadar
İnsan sevdiğine böylemi yapar
***
Sendeymiş meğerse bütün yalanlar
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim
Sendeymiş meğerse bütün yalanlar
Bırakıpta gitmene çok hayret ettim