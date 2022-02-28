Cengiz Kurtoğlu

Ben sensiz cennette yaşamaktansa Senle cehennemde yanmak isterim Kalbim senin için çarpmayacaksa Bir ömür gönülsüz kalmak isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim *** Terk edip gidersen yalnız başına Bil ki çok yaşamam ölür giderim Neylerim sonra ben sensiz kalbimi Söküp bin parçaya bölmek isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim

Dünyada biricik sevdiğim sendin Kaderi yenip de evlensek derdin Gelinlik yerine kefeni giydin Kucakladı seni musalla taşı Gariban bırakıp beni terk etti Kucakladı beni musalla taşı *** Aşkınla kahroldum döndüm deliye Gözyaşlarım bana senden hediye Razıydım seninle her türlü derde Bana yuva oldu musalla taşı *** Kara kaş, kara göz şimdi nerede Umudum yarınım kaldı geride Ben artık neyleyim onsuz alemde Beni de kucakla musalla taşı *** Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı *** Son yolculuk için çakılmış kasa Ne olur son defa kalkıp bir baksa Çark böyle dönüyor, değişmez yasa Kaderin yazgısı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı