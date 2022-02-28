Sen Sözden Anlamaz mısın Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Sen Sözden Anlamaz mısın
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Ben sensiz cennette yaşamaktansa
Senle cehennemde yanmak isterim
Kalbim senin için çarpmayacaksa
Bir ömür gönülsüz kalmak isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
***
Terk edip gidersen yalnız başına
Bil ki çok yaşamam ölür giderim
Neylerim sonra ben sensiz kalbimi
Söküp bin parçaya bölmek isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
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Dünyada biricik sevdiğim sendin
Kaderi yenip de evlensek derdin
Gelinlik yerine kefeni giydin
Kucakladı seni musalla taşı
Gariban bırakıp beni terk etti
Kucakladı beni musalla taşı
***
Aşkınla kahroldum döndüm deliye
Gözyaşlarım bana senden hediye
Razıydım seninle her türlü derde
Bana yuva oldu musalla taşı
***
Kara kaş, kara göz şimdi nerede
Umudum yarınım kaldı geride
Ben artık neyleyim onsuz alemde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Son yolculuk için çakılmış kasa
Ne olur son defa kalkıp bir baksa
Çark böyle dönüyor, değişmez yasa
Kaderin yazgısı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
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