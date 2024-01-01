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7/24 Dinle Aşk Rüzgarı

Aşk Rüzgarı Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Aşk Rüzgarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aşk Rüzgarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Rüzgarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Aşk Rüzgarı

  • Sev Sev

  • Ağla Halime

  • Bana Geri Ver

  • Bırakın Seviyorum

  • Bitmeyen Çile

  • Kıyamam Sana

  • Rüyalar

  • Sana Aşkımı Anlatabilsem

  • Yalnızlık Benim Eski Sevgilim

  • Hayırsızım

  • Kaç Gece

  • Yapayalnızdım

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