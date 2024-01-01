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7/24 Dinle Seven Benim

Seven Benim Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Seven Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Seven Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seven Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Seven Benim

  • Sevdalıyım

  • Yıkan Sendin

  • Mutlu Ol Yeter

  • Hayret

  • İnanma

  • Yaktım Çıranı

  • Hazır Değilim

  • Seven Benim

  • Heves mi Kaldı

  • Ödeştik Senle

  • O Eski Aşkım

  • Kurşun Döktür

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