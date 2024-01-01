Cengiz Kurtoğlu

-
Yüreğimde ateşimsin hiç batmayan güneşimsin
Hislerimi anlatamam sen benimsin her şeyimsin
Aldığım her nefesimsin yanımdayken hasretimsin
Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin
***
Seven benim, seven benim deli gibi seven benim
Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim
Seven benim, seven benim deli gibi seven benim
Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim
***
Yaşamaya döndürensin şu yüzümü güldürensin
Mutluluğu tattıransın sen benimsin her şeyimsin
Aldığım nefesimsin yanımdayken hasretimsin
Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin
***
Seven benim, seven benim deli gibi seven benim
Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim
Seven benim, seven benim deli gibi seven benim
Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim
-
Ben aşkına saygı duydum
Onun için boyun eydim
Bir kez sana gönül verdim
Yanan bendim, yandıran sen
***
Gittin yüreğimi yaktın
Yaş oldun gözümden aktın
Sen gittin ardından baktım
Yıkan sendin, yıkılan ben
***
Onurluyum kal diyemem
Ben sevdim seni bilemem
Yol yakınken dön diyemem
Yollar bendim, çiğneyen sen
***
Sana nasıl anlatayım
Zaten her şey ortada bak
Yakın yeri ettin uzak
Hasret bendim, gurbetse sen
Yollar bendim, çiğneyen sen
-
Aşık oldum bir güzele
Vuruldum güzelliğine
Aşık oldum bir güzele
Vuruldum güzelliğine
***
Taht kurdu şu gönlüme
Sevdalıyım yaralıyım
Taht kurdu şu gönlüme
Sevdalıyım yaralıyım
***
Canımdan çok sevdim seni
Anlamaz oldun sevgimi
Canımdan çok sevdim seni
Anlamaz oldun sevgimi
***
Yeter artık yaktın beni
Sevdalıyım yaralıyım
Yeter artık yaktın beni
Sevdalıyım yaralıyım
***
Bebek yüzlüm ahu gözlüm
Can bakışlım şiir yüzlüm
Bebek yüzlüm ahu gözlüm
Can bakışlım şiir yüzlüm
***
O nazların edaların
Yaktın beni sevdalıyım
O nazların edaların
Yaktın beni sevdalıyım
***
Canımdan çok sevdim seni
Anlamaz oldun sevgimi
Canımdan çok sevdim seni
Anlamaz oldun sevgimi
***
Yeter artık yaktın beni
Sevdalıyım yaralıyım
Yeter artık yaktın beni
Sevdalıyım yaralıyım
-
Belki de dilinden bu şarkı düşmez
Dilin söylese de gönlün hissetmez
Bilsen bile benim için fark etmez
Bir tek dileğim var mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı sonra sensin
Bir tek dileğim var mutlu yeter
***
Kimse dolduramaz inan yerini
Bu şarkıda aşkımızın yemini
Hiç düşünme mecnun muyum deli mi
Bir tek dileğim var mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan sevgilim üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var mutlu ol yeter
-
Herşeyi bitirmiştin
Bana veda etmiştin
Geriye dönmemeye
Ne yeminler etmiştin
***
Herşeyi bitirmiştin
Bana veda etmiştin
Geriye dönmemeye
Ne yeminler etmiştin
***
Bana son sözün buydu
Beni ne sor ne de ara
Oysakı yine düştün
Sen aynı tuzaklara
***
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
***
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
***
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
***
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
***
Hayret
***
Herşeyi bitirmiştin
Bana veda etmiştin
Geriye dönmemeye
Ne yeminler etmiştin
***
Herşeyi bitirmiştin
Bana veda etmiştin
Geriye dönmemeye
Ne yeminler etmiştin
***
Bana son sözün buydu
Beni ne sor ne de ara
Oysakı yine düştün
Sen aynı tuzaklara
***
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
***
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
***
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
Hayret geriye döndün
Hayret ediyorum sana
***
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
Bak yine karlar yağdı
Güvendiğin dağlara
***
Hayret
-
Aşkını yazıyor yüreğin işte
Aldatıyor diyen dile inanma
İhanet etmişsem hayalde düşte
Gözlerinle görsen bile inanma
***
Aşkını yazıyor yüreğin işte
Aldatıyor diyen dile inanma
İhanet etmişsem hayalde düşte
Gözlerinle görsen bile inanma
***
Bir ömür tüketmiş uzun yıllar var
Sanki dünmüş gibi hatıralar var
Arada hasretli bitmez yollar var
Terk etti desinler ele inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
***
Bir damla sevgine coşar çağlarım
Bir damla yaşına gönül dağlarım
Bedenimde hasret ben kan ağlarım
Gözlerimden akan sele inanma
***
Bir damla sevgine coşar çağlarım
Bir damla yaşına gönül dağlarım
Bedenimde hasret ben kan ağlarım
Gözlerimden akan sele inanma
***
Hasretin bir sağanak inan dinmedi
Şansıma yalvardım bir gün dönmedi
İçimdeki bu kor hala sönmedi
Bu sönmüş gördüğün küle inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
İnanma inanma terk etti desinler ele inanma
-
Senin devrin son buldu
Ben de oyun sırası
Senin devrin son buldu
Ben de oyun sırası
***
Üzgünüm vaktin doldu
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Üzgünüm vaktin doldu
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Affedemem yalvarma
Boş sözlerle kandırma
Affedemem yalvarma
Boş sözlerle kandırma
***
Bak kaldın sen ortada
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Kimse gelmez yardıma
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Karnım tok masallara
Paydos tüm acılara
Karnım tok masallara
Paydos tüm acılara
***
Kimse gelmez yardıma
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Kimse gelmez yardıma
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Affedemem yalvarma
Boş sözlerle kandırma
Affedemem yalvarma
Boş sözlerle kandırma
***
Bak kaldın sen ortada
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
***
Kimse gelmez yardıma
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
Şimdi yaktım çıranı
-
Ansızın elveda deme nolur
Senden ayrılmaya hazır değilim
Her şeyi bir anda bitirme sakın
Seni unutmaya hazır değilim
***
Her şeyi bir anda bitirme sakın
Seni unutmaya hazır değilim
***
Ne olurdu biraz daha kalsan benimle
Öyle çok mutluyum inan seninle
Ne olurdu biraz daha kalsan benimle
Öyle çok mutluyum inan seninle
***
Oyuncak misali oyna benimle
Sana kırılmaya hazır değilim
Oyuncak misali oyna benimle
Sana kırılmaya hazır değilim
***
Gidersen ayrılır bu can bedenden
Öyle çok sevmişim kopamam senden
Ne olur ayrılık isteme benden
Sensiz bir hayata hazır değilim
***
Ne olur ayrılık isteme benden
Sensiz bir hayata hazır değilim
***
Ne olurdu biraz daha kalsan benimle
Öyle çok mutluyum inan seninle
Ne olurdu biraz daha kalsan benimle
Öyle çok mutluyum inan seninle
***
Oyuncak misali oyna benimle
Sana kırılmaya hazır değilim
Oyuncak misali oyna benimle
Sana kırılmaya hazır değilim
-
Bu aşkın alevini küle döndürdün
Yüreğimi yakacak ateş mi kaldı
Sen de beni terk edip gittikten sonra
Yarınıma doğacak güneş mi kaldı
***
Güzel derlerdi çocukken aşka
Sanki uçarmış tutulan aşka
Anlatılanlar başka yaşanan başka
Bir daha sevmek için heves mi kaldı
***
O eski hatıralar rahat bırakmaz
Hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz
Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz
Huzurla aldığım bir nefes mi kaldı
***
Güzel derlerdi çocukken aşka
Sanki uçarmış tutulan aşka
Anlatılanlar başka yaşanan başka
Bir daha sevmek için heves mi kaldı
-
Öyle kolay mı sandın böyle sevip kaçmayı
Bak şimdi sıra bende bırak şu ağlamayı
Yüreğin acı dolu bekliyordum bu anı
Şimdi sen sil güzelim aşkın gözyaşlarını
***
Yolların açık olsun git güle, güle
Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende
Bir zamanlar seni ben nasıl severdim
Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle
***
Yolların açık olsun git güle, güle
Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende
Bir zamanlar seni ben nasıl severdim
Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle
***
Bilirsin ki bugünün birde yarını var
Neler çektim bir düşün şimdi sana ne kaldı
Seni görmek suç muydu sevgimi anlamadın
Hiç bedeli yok muydu harcanan yıllarımın
***
Yolların açık olsun git güle, güle
Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende
Bir zamanlar seni ben nasıl severdim
Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle
***
Yolların açık olsun git güle, güle
Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende
Bir zamanlar seni ben nasıl severdim
Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle
***
Yolların açık olsun git güle, güle
Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende
Bir zamanlar seni ben nasıl severdim
Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle
-
Karşıma çıkarır en olmaz yerde
Gözümden yaşları akıtır aşkım
Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde
Kalbimde yaramı kanatır aşkım
***
Bir hüzün rüzgarı dağıtır beni
Maziye zamansız götürür beni
Bir anda aklımdan çıkarır beni
Deliye çevirir o eski aşkım
***
Benimle buluşup gezdiği yerde
Koluna birini takmıştı aşkım
Mutluluk yemini ettiği yerde
Benimde kalbimi yakmıştı aşkım
***
Bir hüzün rüzgarı dağıtır beni
Maziye zamansız götürür beni
Bir anda aklımdan çıkarır beni
Deliye çevirir o eski aşkım
-
Yüzün gözün kızarmış
Bu nasıl hastalıktır
Sende nazar var gülüm
Kurşun döktür yazıktır
***
Yüzün gözün kızarmış
Bu nasıl hastalıktır
Sende nazar var gülüm
Kurşun döktür yazıktır
***
Dua okut birine
Boncuk taktır göğsüne
Senin tatlı diline
Kurşun döktür yazıktır
***
Dua okut birine
Boncuk taktır göğsüne
Senin tatlı diline
Kurşun döktür yazıktır
***
Döktür, döktür
Kurşun döktür yazıktır
Döktür, döktür
Kurşun döktür yazıktır
***
Seni seven yanılmaz
Sevmeye hiç doyulmaz
Güzel nazarsız olmaz
Kurşun döktür yazıktır
***
Seni seven yanılmaz
Sevmeye hiç doyulmaz
Güzel nazarsız olmaz
Kurşun döktür yazıktır
***
Dua okut birine
Boncuk taktır göğsüne
Senin tatlı diline
Kurşun döktür yazıktır
***
Dua okut birine
Boncuk taktır göğsüne
Senin tatlı diline
Kurşun döktür yazıktır
***
Döktür, döktür
Kurşun döktür yazıktır
Döktür, döktür
Kurşun döktür yazıktır