Her şey her şey senin için Dualarım duygularım Düşlerim de bakışların Hep seni söylüyor şarkılarım *** Umurumda değil kim duyarsa duysun Varsın olsun kim görürse görsün Bırak gitmeyi kolay mı sanıyorsun Söyle sevgimi herkes duysun *** Duyanlara duymayanlara Soranlara sormayanlara Ben onu seviyorum çok seviyorum Seviyorum seviyorum seviyorum *** Her şey her şey senin için Dualarım hayallerim Arzularım göz yaşlarım Hep sana olacak sarılışlarım *** Boşver boşver ne derlerse desinler Saklama sende bunu söyle bilsinler İsterse bizi vurup öldürsünler İnan bu aşkımı silemezler *** Duyanlara duymayanlara Soranlara sormayanlara Ben onu seviyorum çok seviyorum Seviyorum seviyorum seviyorum