Bizim Şarkımız Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Bizim Şarkımız şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Bizim Şarkımız şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bizim Şarkımız sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Bizim Şarkımız
-
Adı var kendi yok aşka inanma
O boş sözlere boşuna kanma
Adı var kendi yok aşka inanma
O boş sözlere boşuna kanma
***
Bir Leyla bir Mecnun yaşıyor sanma
İnanıp sözüne sevme arkadaş
Bir leyla bir mecnun yaşıyor sanma
İnanıp sözüne sevme arkadaş
***
Boşuna dönüyor dünya dediğin
Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin
Bırakıp gidiyor gönül verdiğin
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
***
Boşuna dönüyor dünya dediğin
Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin
Bırakıp gidiyor gönül verdiğin
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
***
Hayatın kendisi derin bir kuyu
Sevda denizinin kurumuş suyu
Hayatın kendisi derin bir kuyu
Sevda denizinin kurumuş suyu
***
Kilitle kalbini bir ömür boyu
İnanıp sözüne sevme arkadaş
Kilitle kalbini bir ömür boyu
İnanıp sözüne sevme arkadaş
***
Boşuna dönüyor dünya dediğin
Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin
Bırakıp gidiyor gönül verdiğin
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
***
Boşuna dönüyor dünya dediğin
Bir hayal çıkıyor ümit bildiğin
Bırakıp gidiyor gönül verdiğin
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
Aldanıp sözüne sevme arkadaş
-
Sensiz kalbim sanki deli
Gülmez yüzüm sen gideli
Dinle güzeller güzeli
İşte bu bizim şarkımız
***
Sensiz kalbim sanki deli
Gülmez yüzüm sen gideli
Dinle güzeller güzeli
İşte bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Bu şarkı senin eserin
İnan ki boş hala yerin
Belki yoktur hiç haberin
Dinle bu bizim şarkımız
***
Bu şarkı senin eserin
İnan ki boş hala yerin
Belki yoktur hiç haberin
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de bitmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
-
O kuytu köşede beklerdim seni
Elinde kitaplar koşardın bana
Tertemiz duygular kaplardı bizi
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sana verdiğim o güller belki de
Bir kitap içinde hala duruyor
İnsan yaşlansa da unutamıyor
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sen gelince rüzgar, meltem eserdi
Bir tek sözün bile ömre bedeldi
Hele o gülüşün bir şaheserdi
Hiç unutulur mu okul yılları
-
Sensiz kalmak zor olsa da
Sana veda edeceğim
Korkuyorum en sonunda
Sana hasret gideceğim
***
Adım adım izlerinle
Aşka küskün sözlerinle
Açık kalan gözlerinle
Sana hasret gideceğim
***
Olur dedin olmadı ki
Gönül huzur bulmadı ki
Başka çarem kalmadı ki
Sana hasret gideceğim
-
Biterdi gönlümde mazimle savaş
Ellerin değil de benim olsaydın
Elbette dinerdi gözlerimde yaş
Ellerin değil de benim olsaydın
Elbette dinerdi gözlerimde yaş
Ellerin değil de benim olsaydın
***
Karanlık köşeler yuvam olmazdı
Acılar kederler beni bulmazdı
İçimde son umut böyle solmazdı
Ellere gitmeyip benim olsaydın
***
Karanlık köşeler yuvam olmazdı
Acılar kederler beni bulmazdı
İçimde son umut böyle solmazdı
Ellere gitmeyip benim olsaydın
***
Sanma ki talihe böyle küserdim
Sanma ki boynumu böyle bükerdim
Sana hayatımı feda ederdim
Sen elin değil de benim olsaydın
Sana hayatımı feda ederdim
Sen elin değil de benim olsaydın
***
Karanlık köşeler yuvam olmazdı
Acılar kederler beni bulmazdı
İçimde son umut böyle solmazdı
Ellere gitmeyip benim olsaydın
***
Karanlık köşeler yuvam olmazdı
Acılar kederler beni bulmazdı
İçimde son umut böyle solmazdı
Ellere gitmeyip benim olsaydın
-
Aşkımı dert etme sakın kendine
Bitti artık dersin soran olursa
Ümitsiz perişan kendi halinde
Gitti artık dersin soran olursa
***
Bir başka sevdaya bil ki koşamam
Ümitle arzuyla dolup taşamam
Nasılsa imkansız sensiz yaşamam
Öldü artık dersin soran olursa
***
Bu kadar çok sevdim bilmem ki niye
Takıver adımı zavallı diye
En sonunda bir aşk için deliye
Döndü artık dersin soran olursa
***
Bir başka sevdaya bil ki koşamam
Ümitle arzuyla dolup taşamam
Nasılsa imkansız sensiz yaşamam
Öldü artık dersin soran olursa
-
Yalnızdım bitanem yine dün akşam
Hep seni düşündüm hep seni andım
Dayanılmaz birşey oldu hasretin
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Yalnızdım bitanem yine dün akşam
Hep seni düşündüm hep seni andım
Dayanılmaz birşey oldu hasretin
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Düşlere daldıkça doldu gözlerim
Elini aradı bomboş ellerim
Gönlümü avutmak için sevgilim
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Düşlere daldıkça doldu gözlerim
Elini aradı bomboş ellerim
Gönlümü avutmak için sevgilim
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
Dün gece resmini öptümde yattım
Dün gece resmini, öptümde yattım
-
Hep onunla dolu gecem gündüzüm
Onu görmeyince gülmüyor yüzüm
Kimseden gelecek askta yok gözüm
Elleri neyleyim o beni sevsin
***
Denedim kimseye yar olamadım
Su deli gönlümü avutamadım
Onsuz bu dünyada yer bulamadım
Elleri neyleyim o beni sevsin
***
Yıllardır hayali karşımda durur
Yokluğu ruhuma hasret savurur
Ancak o derdimin dermanı olur
Elleri neyleyim o beni sevsin
-
Bir haber vermeden hiç görünmeden
Sevgilim ayrılmış gitmiş bu yerden
Eline yabancı bir el değmeden
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
***
Giderken yollarda acı duymuştur
Güzel gözlerine yaşlar dolmuştur
Belki de gittiğine pişman olmuştur
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
***
Bir saçları vardı yosun kokardı
Sevgisi kalbimde dağlar kadardı
Gülünce gözleri ışık saçardı
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
***
Giderken yollarda acı duymuştur
Güzel gözlerine yaşlar dolmuştur
Belki de gittiğine pişman olmuştur
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
***
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
Aşkımı duyar da gelir mi bilmem
-
CANIN İSTEYİNCE GİT CANIN İSTEYİNCE GEL
ÇOCUK OYUNCAĞIMI SANDIN BENİM AŞKIMI
DEMEK BENİM YANIMDA GÖNLÜN HUZUR BULUYOR
ANLAT SEVGİLİM ANLAT HEYECANLI OLUYOR
***
SANA KUL KÖLE OLAN SEVGİLİN ÖLDÜ ARTIK
BENDEN SANA FAYDA YOK SEN ONLARA GİT ARTIK
DEMEK BENİM YANIMDA GÖNLÜN HUZUR BULUYOR
ANLAT SEVGİLİM ANLAT HEYECANLI OLUYOR