Cengiz Kurtoğlu

Sevmek Yetmez mi Yıllar sonra bir kalemde, Beni böyle silemezsin Benim sana sevdam varken, Hiçbir yere gidemezsin *** Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi *** Bize aşkı öğretenler, Önce insan ol dediler Sevilip de seviyorsan, Şükretmeyi bil dediler *** Can dedim, yar dedim, sevdim yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi Canımdın, kanımdın bunlar yetmez mi? Vefasız yüreğin kıymet bilmez mi? Sözünden dönene namert denmez mi? Boş yere harcadın senelerimi

Gözü Yaşlı Gözü yaşlı hali perişan yaşıyorum Sarhoş biriyim her akşam Gözüm yaşlı, halim duman, İçiyorum her akşam *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum *** Seviyorum dünyalar kadar, Bekliyor şu gözler seni hep arar Bir gün geleceğim yanı başına, Bırakma beni bir başıma Bir gün geleceğim yanı başına Bırakma beni tek başıma Seni sensiz yaşarken, *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum

Yaşanmıyor Tek başına hayallerle söz geçmiyor şu gönlüme, Olmayacak ümitlerle yaşanmıyor, yaşanmıyor, Unutmadım unutamam bedenimde tenimdesin, Hep aklımda güzel yüzün, düşlerimde benimlesin. *** Unutmayı istesem de yüreğimden silemedim, Tükeniyor umutlarım, seviyorum diyemedim. *** Yaşanmıyor, yaşanmıyor, geceler gündüz olmuyor, İsyanlarda çaresizim, gülüm sensiz yaşanmıyor.

Sen de Yanarsın (Yaralı) Bir dost bulmak çok zormuş, Şu yalancı dünyada Düşmeye gör arkadaş, O gün sen de yanarsın Her şey par pul olmuş insanların gözünde Geç de olsa anladım, Dünya başka biçimde, dünya başka biçimde *** Güvendiğim dağlara, Hep kar yağdı, kar yağdı Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı *** Duygular çoktan ölmüş, Dostluklarsa yalanmış Hiç üzülme arkadaş yazım böyle yazılmış Bilinmez bir andayım Zindandayım, dardayım En sonunda anladım çaresizim Allah'ım Yalnızım ben yalnızım *** Güvendiğim dağlara, Hep kar yağdı, kar yağdı Yıkıldı umutlarım düşlerim yarım kaldı Yaralı, yaralı, yıllarım yaralı

Ayrılmayalım Sonsuz aşkla severken bırakmam seni Tam bulmuşken gönlümün ilk sevdiğini Sonsuz aşkla severken bırakmam seni Tam bulmuşken gönlümün ilk sevdiğini *** Sen kaybetmek ister misin, söyle beni Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım Sen kaybetmek ister misin, söyle beni Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım *** Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu Sakın kimse duymasın, söylemeyelim Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu Sakın kimse duymasın, söylemeyelim *** Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım *** Sonsuz aşkla severken bırakmam seni Ben sevmişken kaybetmek istemem seni Sonsuz aşkla severken bırakmam seni Ben sevmişken kaybetmek istemem seni *** Sen kaybetmek ister misin, söyle beni Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım Sen kaybetmek ister misin, söyle beni Gizli kalsın, duyulmasın, ayrılmayalım *** Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu Sakın kimse duymasın, söylemeyelim Aman kimse bozmasın mutluluğumuzu Sakın kimse duymasın, söylemeyelim *** Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım Vurmasın, yıkmasın biz bize kalalım Belli olmaz göze gelir, ayrılmayalım

Yalanın Batsın Terk ettiğin yüreğime, Hangi yüzle dönüyorsun Sevdim diyorsun, affet diyorsun Kapım sana açılsa da, Gönlüm seni kabul etmez Bir özür yetmez, kalbim affetmez *** Sen bahtımın kara kara sayfası, Kapanmadı ihanetin yarası *** Yalanın batsın, sevmedin ki, Yalanın batsın inanmam ki Yıkıp da gittin umutlarımı, Nasıl unutayım ki *** Acıları yüreğime insafsızca sen bıraktın, Nasıl ağlattın, hatırlar mısın? Demek bensiz yapamadın, Hala yalan söylüyorsun Uslanmıyorsun, kandırıyorsun Sen bahtımın kara kara sayfası, Kapanmadı ihanetin yarası *** Yalanın batsın, sevmedin ki, Yalanın batsın inanmam ki Yıkıp da gittin umutlarımı, Nasıl unutayım ki

Gittin Gideli Güneş renksiz hava suskun sen gittin gideli Hayat bana tat vermiyor sen gittin gideli Çiçekler yaralı kuşlar ağlamaklı Zindan oldu bu hayat sen gittin gideli *** Kimseler aramıyor yürek acı çekiyor Herşey bitti canım sen gittin gideli *** Gittin canım yanlız kaldım gece gündüz ağlarım Kapandı gözlerin elveda demedin gece gündüz ağlarım Doymamıştım sana koklayamadım seni Yarım kaldı aşkımız ben buna yanarım *** Hasret geldi cana yetti sen gittin gideli Dünya benim için renksiz sen gittin gideli Çiçekler yaralı kuşlar ağlamaklı Zindan oldu bu hayat sen gittin gideli *** Gittin canım Yanlız kaldım Gece gündüz ağlarım *** Kapandı gözlerin Elveda demedin Gece gündüz ağlarım *** Doymamıştım sana Koklayamadım seni Yarım kaldı aşkımız Ben buna yanarım *** Gittin canım Yanlız kaldım Gece gündüz ağlarım *** Kapandı gözlerin Elveda demedin Gece gündüz ağlarım *** Doymamıştım sana Koklayamadım seni Yarım kaldı aşkımız Ben buna yanarım

Adı Hasret Her günümde gözyaşı var, Anılardan kurtulamam Mutluluğum onda kaldı, İstesem de unutamam *** Bu yaranın adı hasret Öldürdü, bitirdi gençliğimi Bir zalime kurban gittim, Dermansız bıraktı yüreğimi *** Yüreğim bir yangın yeri, Ne ölüyüm, ne de diri Bir gün olsun gülemedim, Bıraktığı günden beri **** Bu yaranın adı hasret Öldürdü, bitirdi gençliğimi Bir zalime kurban gittim, Dermansız bıraktı yüreğim

Nasıl Unutacağım Seni sensiz yaşarken, Gönlümde aşkın varken Dön, gel diye ağlarken Nasıl unutacağım? *** Bitmiyor gecelerim, Yaralı hayallerim Yaş dökerken gözlerim Nasıl unutacağım? *** Hasretine köleyim, Yıkılmış viraneyim Sensiz deli gibiyim Nasıl unutcağım? *** Bitmiyor gecelerim, Yaralı hayallerim Yaş dökerken gözlerim Nasıl unutacağım?