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7/24 Dinle Gözü Yaşlı Yaşanmıyor

Gözü Yaşlı Yaşanmıyor Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Gözü Yaşlı Yaşanmıyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gözü Yaşlı Yaşanmıyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözü Yaşlı Yaşanmıyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Gözü Yaşlı Yaşanmıyor

  • Sevmek Yetmez mi

  • Gözü Yaşlı

  • Yaşanmıyor

  • Sen de Yanarsın (Yaralı)

  • Ayrılmayalım

  • Yalanın Batsın

  • Gittin Gideli

  • Adı Hasret

  • Nasıl Unutacağım

  • Seni Seveli

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