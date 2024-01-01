Cengiz Kurtoğlu

Sevmeyeceğim Ela gözlerin neden ağlamış Simsiyah saçların neden ağarmış İnan sevgilim senin eserin Hep senin için doldu gözlerim *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen, kabrine gelmeyeceğim *** Bak benim gönlüm dertlerle dolu Sen kapattın bu sevgi yolunu Gün gelir geçer, seni de bulur Senin de benden ne farkın olur *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen, kabrine gelmeyeceğim *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen kabrine gelmeyeceğim *** Aşk ateşine...

Gece Olunca İçime doluyor sonsuz bir hüzün Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı sessizce ağlarım gece olunca *** Son sözün çınlıyor kulaklarımda Kalbimde feryatsın gece olunca Sevmedim hiç neden böyle seveni İçimde sızlarsın gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı sessizce ağlarım gece olunca

Yıllarım Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir *** Gitmek istiyorsan sevgilim eğer Git dilediğince yollar senindir Gitmek istiyorsan sevgilim eğer Git dilediğince yollar senindir *** Eğer anıları silmek kolaysa Siliver hepsini yıllar senindir Eğer anıları silmek kolaysa Siliver hepsini yıllarım senindir *** Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden *** Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir *** Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllarım yıllar, yıllar senindir *** Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir *** Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün *** Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün Beni arayacak gözler senindir Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün Beni arayacak gözler senindir *** Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden *** Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir *** Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım, yıllarım, yıllar yıllar senindir Yıllar yıllarım, yıllarım yıllar senindir

Büyümeyen Bebek Biraz da anla beni Hak ver böyle dememe Bırak bu çocukluğu Pişman etme sevmeme *** Büyümeyen bebeksin Ninniye alışmışsın Öldürüp kahrederken Gülmeye alışmışsın *** Benliğini ara bul Yaşına yakış artık Uğrunda yandı bir kul Gerçeğe alış artık

Yol Arkadaşım Her sabah bu yolda karşılaşırdık Göz göze gelirdik selamlaşırdık Her sabah bu yolda karşılaşırdık Göz göze gelirdik selamlaşırdık *** Soğuk bir kış günü senle tanıştık İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım Soğuk bir kış günü senle tanıştık İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım *** Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz okul bitince Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz bahar gelince *** Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım *** Maziyi andıkça hep içim yanar Yollara baktıkça gözlerim dolar Maziyi andıkça hep içim yanar Yollara baktıkça gözlerim dolar *** Unutmadım seni geçsede yıllar Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Unutmadım seni geçsede yıllar Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım *** Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz okul bitince Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz bahar gelince *** Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım

Aşığım Aşık Duysun cümle alem duysun tüm dünya Sevdalandım dostlar aşığım aşık *** Aradığım aşkı buldum sonunda Seviyorum dostlar aşığım aşık *** Aşığım aşığım aşığım aşık Çok mutluyum seviyorum Aşığım aşık *** Bir birinden güzel şimdi her günüm Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün *** Böyle bir sevdaya sizlerde düşün Seviyorum dostlar aşığım aşık *** Aşığım aşığım aşığım aşık Çok mutluyum seviyorum Aşığım aşık

Sev Sev Sana beni sev desem olmaz mı? (Olur) Bu aşk bize yakışır yakışmaz mı? (Yakışır, yakışır) Sana beni sev desem olmaz mı? (Olur) Bu aşk bize yakışır yakışmaz mı? (Yakışır) *** Kıyamet mi? Kopar dünya mı batar? Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev *** Bırak olsun gönlüme olsun Garip derde deva bulsun Sen bu yolun yolcu susun Hadi naz etme sev sev birazcıkta beni sev Kaldır kollarını çapkın kalbimde izler bıraktın Çok değil mi yalvarttığın Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev *** Hele, hele bana hayır denmez ki (denir mi?) Garipte insandır hor görülmez ki Hele hele bana hayır denmez ki (denmez) Garipte insandır hor görülmez ki *** Allah'ım verdiği nimet bitmez ki Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev *** Bırak olsun gönlüme olsun Garip derde deva bulsun Sen bu yolun yolcu susun Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev Kaldır kollarını çapkın kalbimde izler bıraktın Çok değil mi yalvarttığın Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev

Gidiyor Musun? ELVEDA DEYİPTE SEVGİLİM BANA SEN BU DİYARLARDAN GİDİYOR MUSUN KALBİME GÖMDÜĞÜM KARA SEVDANI ÇIKARIP ALMADAN GİDİYOR MUSUN *** GÖKYÜZÜ BU GECE DAHA KARANLIK DENİZLER MEHTAPSIZ SULAR BULANIK HERKES UYKULARDA BENSE UYANIK BENİ UYUTMADAN GİDİYOR MUSUN *** BÖYLE BİR ACIYA ALIŞAMAM Kİ HASRETLE DOST OLUP BARIŞAMAM Kİ BAŞKA SEVGİLERE KARIŞAMAM Kİ BENİ FEDA EDİP GİDİYOR MUSUN *** GÖKYÜZÜ BU GECE DAHA KARANLIK DENİZLER MEHTAPSIZ SULAR BULANIK HERKES UYKULARDA BENSE UYANIK BENİ UYUTMADAN GİDİYOR MUSUN

Gelin Etmişler Beyaz gelinliği giymiş üstüne Ne güzel yakışmış esmer tenine Siyah sürmeleri çekmiş gözüne Yarimi ellere gelin etmişler *** Beline al kuşağı takacaklar Başına liralar asacaklar Ellerine kınalar yakacaklar Yarimi ellere gelin etmişler *** Suratını asmış gülmek istemez Düşünür derdini kimseye demez Evini bırakıp gitmek istemez Yarimi ellere gelin etmişler

Hayatımı Yazsam Sonunda kaybettim ben umudumu Başıma gelmeyen kalmadı benim Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Bir zalimi sevdim şimdi el oldu Güvendiğim dostlar beni unuttu Çekilmez çileler hep beni buldu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu

Ümit Yere Batsın Sen artık ellerin olduktan sonra Neyleyim bu aşkı al yere batsın Bütün hayallerim solduktan sonra Ümit yere batsın, fal yere batsın. *** Seven kalbimizi böyle ağlatan Mutlu dünyamızı böyle karartan Seni benden beni senden ayıran Kader yere batsın, kul yere batsın. *** Bir hançer misali vurup da giden Bir kadeh misali kırıp da giden Seni kollarımdan alıp da giden Felek yere batsın, aşk yere batsın

Sevmek Kim Sen Kimsin Çok kırdın şu kalbimi Ben sedim sen kaçtın Kapanmış yaraları Ben sardım sen açtın *** Sevgiyi bilmiyorsan Suç bendemi neyleyim Sevmedin bırakmadın Adam gibi seveyim *** Seven çeker acıyı Sevmeyen ne bilsin Bana aşktan söz etme Sevmek kim sen kimsin *** Dilerim tanrıdan Hiç yüzün gülmesi Yıllarca benim gibi Sevinip acı çekersin *** Sevgiyi bilmiyorsan Suç bendemi neyleyim Sevmedin bırakmadın Adam gibi seveyim *** Seven çeker acıyı Sevmeyen ne bilsin Bana aşktan söz etme Sevmek kim sen kimsin