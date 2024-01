Cengiz Kurtoğlu

Her sabah bu yolda karşılaşırdık Göz göze gelirdik selamlaşırdık Her sabah bu yolda karşılaşırdık Göz göze gelirdik selamlaşırdık *** Soğuk bir kış günü senle tanıştık İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım Soğuk bir kış günü senle tanıştık İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım *** Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz okul bitince Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz bahar gelince *** Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım *** Maziyi andıkça hep içim yanar Yollara baktıkça gözlerim dolar Maziyi andıkça hep içim yanar Yollara baktıkça gözlerim dolar *** Unutmadım seni geçsede yıllar Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Unutmadım seni geçsede yıllar Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım *** Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz okul bitince Bir yuva hayali kurardık senle Evlenecektik biz bahar gelince *** Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım Hani söz vermiştik bir birimize Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım

Sonunda kaybettim ben umudumu Başıma gelmeyen kalmadı benim Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Bir zalimi sevdim şimdi el oldu Güvendiğim dostlar beni unuttu Çekilmez çileler hep beni buldu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu