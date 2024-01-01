Cengiz Kurtoğlu

-
Ela gözlerin neden ağlamış
Simsiyah saçların neden ağarmış
İnan sevgilim senin eserin
Hep senin için doldu gözlerim
***
Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen, kabrine gelmeyeceğim
***
Bak benim gönlüm dertlerle dolu
Sen kapattın bu sevgi yolunu
Gün gelir geçer, seni de bulur
Senin de benden ne farkın olur
***
Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen, kabrine gelmeyeceğim
***
Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen kabrine gelmeyeceğim
***
Aşk ateşine...
-
İçime doluyor sonsuz bir hüzün
Nedendir bilemem gece olunca
Aklıma geliyor o güzel yüzün
Bir garip olurum gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
sessizce ağlarım gece olunca
***
Son sözün çınlıyor kulaklarımda
Kalbimde feryatsın gece olunca
Sevmedim hiç neden böyle seveni
İçimde sızlarsın gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
sessizce ağlarım gece olunca
-
Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir
Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir
***
Gitmek istiyorsan sevgilim eğer
Git dilediğince yollar senindir
Gitmek istiyorsan sevgilim eğer
Git dilediğince yollar senindir
***
Eğer anıları silmek kolaysa
Siliver hepsini yıllar senindir
Eğer anıları silmek kolaysa
Siliver hepsini yıllarım senindir
***
Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden
Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden
Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden
Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden
***
Anlayıver benim bir kaç sözümden
Pişmanlık duyacak gönül senindir
Anlayıver benim bir kaç sözümden
Pişmanlık duyacak gönül senindir
***
Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir
Yıllarım yıllar, yıllarım yıllar, yıllar senindir
***
Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir
Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir
***
Ümitler tükenip giderse bir gün
Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün
Ümitler tükenip giderse bir gün
Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün
***
Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün
Beni arayacak gözler senindir
Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün
Beni arayacak gözler senindir
***
Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden
Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden
Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden
Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden
***
Anlayıver benim bir kaç sözümden
Pişmanlık duyacak gönül senindir
Anlayıver benim bir kaç sözümden
Pişmanlık duyacak gönül senindir
***
Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir
Yıllarım, yıllarım, yıllar yıllar senindir
Yıllar yıllarım, yıllarım yıllar senindir
-
Biraz da anla beni
Hak ver böyle dememe
Bırak bu çocukluğu
Pişman etme sevmeme
***
Büyümeyen bebeksin
Ninniye alışmışsın
Öldürüp kahrederken
Gülmeye alışmışsın
***
Benliğini ara bul
Yaşına yakış artık
Uğrunda yandı bir kul
Gerçeğe alış artık
-
Her sabah bu yolda karşılaşırdık
Göz göze gelirdik selamlaşırdık
Her sabah bu yolda karşılaşırdık
Göz göze gelirdik selamlaşırdık
***
Soğuk bir kış günü senle tanıştık
İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım
Soğuk bir kış günü senle tanıştık
İlk aşkım sen oldun yol arkadaşım
***
Bir yuva hayali kurardık senle
Evlenecektik biz okul bitince
Bir yuva hayali kurardık senle
Evlenecektik biz bahar gelince
***
Hani söz vermiştik bir birimize
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
Hani söz vermiştik bir birimize
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
***
Maziyi andıkça hep içim yanar
Yollara baktıkça gözlerim dolar
Maziyi andıkça hep içim yanar
Yollara baktıkça gözlerim dolar
***
Unutmadım seni geçsede yıllar
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
Unutmadım seni geçsede yıllar
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
***
Bir yuva hayali kurardık senle
Evlenecektik biz okul bitince
Bir yuva hayali kurardık senle
Evlenecektik biz bahar gelince
***
Hani söz vermiştik bir birimize
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
Hani söz vermiştik bir birimize
Nerdesin şimdi sen yol arkadaşım
-
Duysun cümle alem duysun tüm dünya
Sevdalandım dostlar aşığım aşık
***
Aradığım aşkı buldum sonunda
Seviyorum dostlar aşığım aşık
***
Aşığım aşığım aşığım aşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım aşık
***
Bir birinden güzel şimdi her günüm
Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün
***
Böyle bir sevdaya sizlerde düşün
Seviyorum dostlar aşığım aşık
***
Aşığım aşığım aşığım aşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım aşık
-
Sana beni sev desem olmaz mı? (Olur)
Bu aşk bize yakışır yakışmaz mı? (Yakışır, yakışır)
Sana beni sev desem olmaz mı? (Olur)
Bu aşk bize yakışır yakışmaz mı? (Yakışır)
***
Kıyamet mi? Kopar dünya mı batar?
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
***
Bırak olsun gönlüme olsun
Garip derde deva bulsun
Sen bu yolun yolcu susun
Hadi naz etme sev sev birazcıkta beni sev
Kaldır kollarını çapkın kalbimde izler bıraktın
Çok değil mi yalvarttığın
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
***
Hele, hele bana hayır denmez ki (denir mi?)
Garipte insandır hor görülmez ki
Hele hele bana hayır denmez ki (denmez)
Garipte insandır hor görülmez ki
***
Allah'ım verdiği nimet bitmez ki
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
***
Bırak olsun gönlüme olsun
Garip derde deva bulsun
Sen bu yolun yolcu susun
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
Kaldır kollarını çapkın kalbimde izler bıraktın
Çok değil mi yalvarttığın
Hadi naz etme sev sev, birazcıkta beni sev
-
ELVEDA DEYİPTE SEVGİLİM BANA
SEN BU DİYARLARDAN GİDİYOR MUSUN
KALBİME GÖMDÜĞÜM KARA SEVDANI
ÇIKARIP ALMADAN GİDİYOR MUSUN
***
GÖKYÜZÜ BU GECE DAHA KARANLIK
DENİZLER MEHTAPSIZ SULAR BULANIK
HERKES UYKULARDA BENSE UYANIK
BENİ UYUTMADAN GİDİYOR MUSUN
***
BÖYLE BİR ACIYA ALIŞAMAM Kİ
HASRETLE DOST OLUP BARIŞAMAM Kİ
BAŞKA SEVGİLERE KARIŞAMAM Kİ
BENİ FEDA EDİP GİDİYOR MUSUN
***
GÖKYÜZÜ BU GECE DAHA KARANLIK
DENİZLER MEHTAPSIZ SULAR BULANIK
HERKES UYKULARDA BENSE UYANIK
BENİ UYUTMADAN GİDİYOR MUSUN
-
Beyaz gelinliği giymiş üstüne
Ne güzel yakışmış esmer tenine
Siyah sürmeleri çekmiş gözüne
Yarimi ellere gelin etmişler
***
Beline al kuşağı takacaklar
Başına liralar asacaklar
Ellerine kınalar yakacaklar
Yarimi ellere gelin etmişler
***
Suratını asmış gülmek istemez
Düşünür derdini kimseye demez
Evini bırakıp gitmek istemez
Yarimi ellere gelin etmişler
-
Sonunda kaybettim ben umudumu
Başıma gelmeyen kalmadı benim
Hayatımı yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Doğuştan şansım yok benim yazım bu
Böyle tükenecek ömrümün yolu
Her anim her günüm acıyla dolu
Hayatimi yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Bir zalimi sevdim şimdi el oldu
Güvendiğim dostlar beni unuttu
Çekilmez çileler hep beni buldu
Hayatimi yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Doğuştan şansım yok benim yazım bu
Böyle tükenecek ömrümün yolu
Her anim her günüm acıyla dolu
Hayatımı yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
-
Sen artık ellerin olduktan sonra
Neyleyim bu aşkı al yere batsın
Bütün hayallerim solduktan sonra
Ümit yere batsın, fal yere batsın.
***
Seven kalbimizi böyle ağlatan
Mutlu dünyamızı böyle karartan
Seni benden beni senden ayıran
Kader yere batsın, kul yere batsın.
***
Bir hançer misali vurup da giden
Bir kadeh misali kırıp da giden
Seni kollarımdan alıp da giden
Felek yere batsın, aşk yere batsın
-
Çok kırdın şu kalbimi
Ben sedim sen kaçtın
Kapanmış yaraları
Ben sardım sen açtın
***
Sevgiyi bilmiyorsan
Suç bendemi neyleyim
Sevmedin bırakmadın
Adam gibi seveyim
***
Seven çeker acıyı
Sevmeyen ne bilsin
Bana aşktan söz etme
Sevmek kim sen kimsin
***
Dilerim tanrıdan
Hiç yüzün gülmesi
Yıllarca benim gibi
Sevinip acı çekersin
***
Sevgiyi bilmiyorsan
Suç bendemi neyleyim
Sevmedin bırakmadın
Adam gibi seveyim
***
Seven çeker acıyı
Sevmeyen ne bilsin
Bana aşktan söz etme
Sevmek kim sen kimsin
-
Bir cennettir bu dünya sevmesini bilene
Gerçek olur her rüya görmesini bilene
Bir cennettir bu dünya sevmesini bilene
Gerçek olur her rüya görmesini bilene
***
Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim
Şu kısacık dünyada sevelim sevilelim
Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim
***
Dikenden bir gül olur ateşten bir kül olur
Dağlar bile yol olur sevmesini bilene
Dikenden bir gül olur ateşten bir kül olur
Dağlar bile yol olur sevmesini bilene
***
Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim
Şu kısacık dünyada sevelim sevilelim
Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim