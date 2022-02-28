Gümbür Gümbür Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Gümbür Gümbür
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Ela gözlerin neden ağlamış
Simsiyah saçların neden ağarmış
İnan sevgilim senin eserin
Hep senin için doldu gözlerim
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Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen, kabrine gelmeyeceğim
***
Bak benim gönlüm dertlerle dolu
Sen kapattın bu sevgi yolunu
Gün gelir geçer, seni de bulur
Senin de benden ne farkın olur
***
Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen, kabrine gelmeyeceğim
***
Aşk ateşine beni sen attın
Beni kendine kul, köle yaptın
Tövbe bir daha sevmeyeceğim
Ölsen kabrine gelmeyeceğim
***
Aşk ateşine...
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