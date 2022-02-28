Cengiz Kurtoğlu

Ela gözlerin neden ağlamış Simsiyah saçların neden ağarmış İnan sevgilim senin eserin Hep senin için doldu gözlerim *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen, kabrine gelmeyeceğim *** Bak benim gönlüm dertlerle dolu Sen kapattın bu sevgi yolunu Gün gelir geçer, seni de bulur Senin de benden ne farkın olur *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen, kabrine gelmeyeceğim *** Aşk ateşine beni sen attın Beni kendine kul, köle yaptın Tövbe bir daha sevmeyeceğim Ölsen kabrine gelmeyeceğim *** Aşk ateşine...