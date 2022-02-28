Söyleyemedim Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Söyleyemedim
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Dün akşam eski bir arkadaşımla
Oturup konuştuk geçmiş günlerden
Bir ara sebepsiz seni sorunca
Birkaç damla hasret aktı gözümden
***
Islandı gözümde güzel hayalin
Konuşma ne olur sus diyemedim
Bir resmi var şimdi elimde değil
Her gün bakıp ağladığımı söyleyemedim
***
Anlattıkça seni, güzel günleri
Yeniden yaşadım bütün maziyi
Nerde o deyince olanlar oldu
Seni sorduğuna bin pişman şimdi
***
Boşandı gözümden yaşlar sel gibi
Ayrıldığımızı O da anladı
Yıkılmış bir halde bakıp yüzüme
Benimle birlikte O da ağladı
Seni sorduğuna inan pişmandı