Cengiz Kurtoğlu

Dün akşam eski bir arkadaşımla Oturup konuştuk geçmiş günlerden Bir ara sebepsiz seni sorunca Birkaç damla hasret aktı gözümden *** Islandı gözümde güzel hayalin Konuşma ne olur sus diyemedim Bir resmi var şimdi elimde değil Her gün bakıp ağladığımı söyleyemedim *** Anlattıkça seni, güzel günleri Yeniden yaşadım bütün maziyi Nerde o deyince olanlar oldu Seni sorduğuna bin pişman şimdi *** Boşandı gözümden yaşlar sel gibi Ayrıldığımızı O da anladı Yıkılmış bir halde bakıp yüzüme Benimle birlikte O da ağladı Seni sorduğuna inan pişmandı