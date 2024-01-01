Cengiz Kurtoğlu

Söyleyemedim Dün akşam eski bir arkadaşımla Oturup konuştuk geçmiş günlerden Bir ara sebepsiz seni sorunca Birkaç damla hasret aktı gözümden *** Islandı gözümde güzel hayalin Konuşma ne olur sus diyemedim Bir resmi var şimdi elimde değil Her gün bakıp ağladığımı söyleyemedim *** Anlattıkça seni, güzel günleri Yeniden yaşadım bütün maziyi Nerde o deyince olanlar oldu Seni sorduğuna bin pişman şimdi *** Boşandı gözümden yaşlar sel gibi Ayrıldığımızı O da anladı Yıkılmış bir halde bakıp yüzüme Benimle birlikte O da ağladı Seni sorduğuna inan pişmandı

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan