Tanrım İstedi Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Tanrım İstedi
Tüm Şarkıları
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Sevgiyle yaşanan günler tükendi
Benim kıymetimi sen hiç bilmedin
Bir veda etmeden çekip gitmeni
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Sevgiyle yaşanan günler tükendi
Benim kıymetimi sen hiç bilmedin
Bir veda etmeden çekip gitmeni
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
***
Beni güldürmeyen şu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Beni güldürmeyen şu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı
Beni kadehlerle bir dost yapmayı
Çaresiz derdimle tek bırakmayı
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı
Beni kadehlerle bir dost yapmayı
Çaresiz derdimle tek bırakmayı
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
Her anı dert dolmuş şu günlerimi
Paramparça olmuş kırık kalbimi
***
Beni güldürmeyen bu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Beni güldürmeyen bu kaderimi
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
***
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?
Tanrı mı istedi, sen mi istedin?