Cengiz Kurtoğlu

Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Tanrı mı istedi, sen mi istedin?