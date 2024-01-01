Kabul Edemem Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Kabul Edemem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Kabul Edemem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kabul Edemem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Kabul Edemem
Tüm Şarkıları
-
Bana bir şeyler mi söyle diyorsun?
Sana sevgilimden başka söz demem
Seninle yalnız biz dostuz diyorsan
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Bana bir şeyler mi söyle diyorsun?
Sana sevgilimden başka söz demem
Seninle yalnız biz dostuz diyorsan
Senin dostluğunu kabul edemem
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu, söyle?
Selin önünde set durur mu, söyle?
Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle?
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu söyle?
Selin önünde set durur mu söyle?
Sevenden hiç kardeş olur mu böyle?
Senin dostluğunu kabul edemem
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Bir şarkı duyarız, dünü anarız
Bir gülün yüzünden aşka yanarız
Sevip sevilmeden nasıl yaşarız?
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Bir şarkı duyarız, dünü anarız
Bir gülün yüzünden aşka yanarız
Sevip sevilmeden nasıl yaşarız?
Senin dostluğunu kabul edemem
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu, söyle?
Selin önünde set durur mu, söyle?
Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle?
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu, söyle?
Selin önünde set durur mu, söyle?
Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle?
Senin dostluğunu kabul edemem
Senin dostluğunu kabul edemem