Cengiz Kurtoğlu

Bana bir şeyler mi söyle diyorsun? Sana sevgilimden başka söz demem Seninle yalnız biz dostuz diyorsan Senin dostluğunu kabul edemem *** Bana bir şeyler mi söyle diyorsun? Sana sevgilimden başka söz demem Seninle yalnız biz dostuz diyorsan Senin dostluğunu kabul edemem Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu, söyle? Selin önünde set durur mu, söyle? Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle? Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu söyle? Selin önünde set durur mu söyle? Sevenden hiç kardeş olur mu böyle? Senin dostluğunu kabul edemem Senin dostluğunu kabul edemem *** Bir şarkı duyarız, dünü anarız Bir gülün yüzünden aşka yanarız Sevip sevilmeden nasıl yaşarız? Senin dostluğunu kabul edemem *** Bir şarkı duyarız, dünü anarız Bir gülün yüzünden aşka yanarız Sevip sevilmeden nasıl yaşarız? Senin dostluğunu kabul edemem Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu, söyle? Selin önünde set durur mu, söyle? Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle? Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu, söyle? Selin önünde set durur mu, söyle? Sevenden hiç kardeş olur mu, söyle? Senin dostluğunu kabul edemem Senin dostluğunu kabul edemem