Cengiz Kurtoğlu

İçimdeki hisler isyan ederse Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse İçimdeki hisler isyan ederse Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse *** Ömrümün baharı kışa dönerse Ömrümün baharı kışa dönerse Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim *** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan *** Ben acı çekerken arkamdan gülen Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim *** Çok sevdiğim deli gibi sevmezse Aşka benim gibi değer vermezse Çok sevdiğim deli gibi sevmezse Aşka benim gibi değer vermezse *** Yolunu beklerken bana gelmezse Yolunu beklerken bana gelmezse Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim *** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan *** Ben acı çekerken arkamdan gülen Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim