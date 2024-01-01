Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Hala Aşksın Sen... (Sezi)
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İçimdeki hisler isyan ederse
Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse
İçimdeki hisler isyan ederse
Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse
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Ömrümün baharı kışa dönerse
Ömrümün baharı kışa dönerse
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
***
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yalan
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yalan
***
Ben acı çekerken arkamdan gülen
Ben acı çekerken arkamdan gülen
Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
***
Çok sevdiğim deli gibi sevmezse
Aşka benim gibi değer vermezse
Çok sevdiğim deli gibi sevmezse
Aşka benim gibi değer vermezse
***
Yolunu beklerken bana gelmezse
Yolunu beklerken bana gelmezse
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
***
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yalan
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yalan
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Ben acı çekerken arkamdan gülen
Ben acı çekerken arkamdan gülen
Dostun böylesine isyan ederim, isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim
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