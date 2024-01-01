Cengiz Kurtoğlu

İstersen bir daha adımı anma Yeter ki ne olur suçumu söyle Ne olur hiç durma suçumu söyle *** Niye küstün bana, niye küstün bana Derdin nedir senin haydi anlatsana Değiştin birden bire niye bir tanem niye Değiştin birden bire niye bir tanem niye *** Bilmeden aşkını yıktım mı senin Ne olur hiç durma suçumu söyle Yeter ki ne olur suçumu söyle *** Niye küstün bana, niye küstün bana Derdin nedir senin haydi anlatsana Değiştin birden bire niye bir tanem niye Değiştin birden bire niye bir tanem niye