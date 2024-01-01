Niye Küstün Bana Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Niye Küstün Bana
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İstersen bir daha adımı anma
Yeter ki ne olur suçumu söyle
Ne olur hiç durma suçumu söyle
***
Niye küstün bana, niye küstün bana
Derdin nedir senin haydi anlatsana
Değiştin birden bire niye bir tanem niye
Değiştin birden bire niye bir tanem niye
***
Bilmeden aşkını yıktım mı senin
Ne olur hiç durma suçumu söyle
Yeter ki ne olur suçumu söyle
***
Niye küstün bana, niye küstün bana
Derdin nedir senin haydi anlatsana
Değiştin birden bire niye bir tanem niye
Değiştin birden bire niye bir tanem niye