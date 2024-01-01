Gümbür Gümbür Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Gümbür Gümbür
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Tanrı gibi taptığım canımı adadığım
Tanrı gibi taptığım canımı adadığım
Boncuk, boncuk baktığın gözlerini yesinler
Boncuk, boncuk baktığın gözlerini yesinler
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Gözlerini, gözlerini, gözlerini yesinler
Kaşlarını gamzesini handeseni yesinler
Gönlüme huzur veren insani büyüleyen
Yıldızlara benzeyen gözlerini yesinler
Yıldızlara benzeyen gözlerini yesinler
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Hayata hayat katan dünyama ışık saçan
Hayata hayat katan dünyama ışık saçan
Mutluluklar dağıtan gözlerini yesinler
Mutluluklar dağıtan gözlerini yesinler
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Gözlerini, gözlerini, gözlerini yesinler
Kaşlarını gamzeseni handesini yesinler
Gönlüme huzur veren insani büyüleyen
Yıldızlara benzeyen gözlerini yesinler
Yıldızlara benzeyen gözlerini yesinler
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