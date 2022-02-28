Cengiz Kurtoğlu

Sen artık ellerin olduktan sonra Neyleyim bu aşkı al yere batsın Bütün hayallerim solduktan sonra Ümit yere batsın, fal yere batsın. *** Seven kalbimizi böyle ağlatan Mutlu dünyamızı böyle karartan Seni benden beni senden ayıran Kader yere batsın, kul yere batsın. *** Bir hançer misali vurup da giden Bir kadeh misali kırıp da giden Seni kollarımdan alıp da giden Felek yere batsın, aşk yere batsın