Ümit Yere Batsın Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Ümit Yere Batsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Ümit Yere Batsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ümit Yere Batsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Ümit Yere Batsın
Tüm Şarkıları
-
Sen artık ellerin olduktan sonra
Neyleyim bu aşkı al yere batsın
Bütün hayallerim solduktan sonra
Ümit yere batsın, fal yere batsın.
***
Seven kalbimizi böyle ağlatan
Mutlu dünyamızı böyle karartan
Seni benden beni senden ayıran
Kader yere batsın, kul yere batsın.
***
Bir hançer misali vurup da giden
Bir kadeh misali kırıp da giden
Seni kollarımdan alıp da giden
Felek yere batsın, aşk yere batsın