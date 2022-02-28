Ummadığım Anda Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Ummadığım Anda
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Mektupları, resimleri kaldıramam ki
Sevdim seni, başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar aşkın dizinden
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek deli yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar aşkın dizinden
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek