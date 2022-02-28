Cengiz Kurtoğlu

Mektupları, resimleri kaldıramam ki Sevdim seni, başkasına yar edemem ki İki dünya bir araya gelse imkansız Seni benden başkasıyla düşünemem ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar aşkın dizinden Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek *** Bahar dalı çiçek deli yeşilin rengi Anlatmanın imkanı yok güzelliğini Sana susuz, açım sana hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar aşkın dizinden Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek