Cengiz Kurtoğlu

Gözüme doldukça hasret bulutu Akan bir damlamı kurutamam ki Ömrümden alsan da yarınlarımı Ben seni ecelle bir tutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki *** Ben sensiz yaşamam bunu bilirim Her şeyden daha çok seni severim Sen çağır mahşerden koşar gelirim Hayalle gönlümü avutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki