Unutamam Ki Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Unutamam Ki
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Gözüme doldukça hasret bulutu
Akan bir damlamı kurutamam ki
Ömrümden alsan da yarınlarımı
Ben seni ecelle bir tutamam ki
***
Her yerde sen varsın her nefeste sen
Her adım aşkıma duadır benden
Bir canım kaldı al götür istersen
Ben seni ölsem de
Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki
***
Ben sensiz yaşamam bunu bilirim
Her şeyden daha çok seni severim
Sen çağır mahşerden koşar gelirim
Hayalle gönlümü avutamam ki
***
Her yerde sen varsın her nefeste sen
Her adım aşkıma duadır benden
Bir canım kaldı al götür istersen
Ben seni ölsem de
Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki