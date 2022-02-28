Utanmasam Ağlarım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Utanmasam Ağlarım
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Sonu böyle olsun istememiştim
Seni kırdığıma pişmanım şimdi
Suçlayan gözlerle bakma yüzüme
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
Sonu böyle olsun istememiştim
Seni kırdığıma pişmanım şimdi
Suçlayan gözlerle bakma yüzüme
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
İnan gururumu yenemiyorum
Gitme benimle kal diyemiyorum
Ben bu ayrılığı istemiyorum
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
İnan gururumu yenemiyorum
Gitme benimle kal diyemiyorum
Ben bu ayrılığı istemiyorum
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
Nasıl sensizliğe alışacağım
Hasretine nasıl dayanacağım
Sus ne olur yoksa çıldıracağım
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
Nasıl sensizliğe alışacağım
Hasretine nasıl dayanacağım
Sus ne olur yoksa çıldıracağım
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
İnan gururumu yenemiyorum
Gitme benimle kal diyemiyorum
Ben bu ayrılığı istemiyorum
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
***
İnan gururumu yenemiyorum
Gitme benimle kal diyemiyorum
Ben bu ayrılığı istemiyorum
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi
Utanmasam karşında, ağlarım şimdi