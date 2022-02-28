Cengiz Kurtoğlu

Sonu böyle olsun istememiştim Seni kırdığıma pişmanım şimdi Suçlayan gözlerle bakma yüzüme Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** Sonu böyle olsun istememiştim Seni kırdığıma pişmanım şimdi Suçlayan gözlerle bakma yüzüme Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** İnan gururumu yenemiyorum Gitme benimle kal diyemiyorum Ben bu ayrılığı istemiyorum Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** İnan gururumu yenemiyorum Gitme benimle kal diyemiyorum Ben bu ayrılığı istemiyorum Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** Nasıl sensizliğe alışacağım Hasretine nasıl dayanacağım Sus ne olur yoksa çıldıracağım Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** Nasıl sensizliğe alışacağım Hasretine nasıl dayanacağım Sus ne olur yoksa çıldıracağım Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** İnan gururumu yenemiyorum Gitme benimle kal diyemiyorum Ben bu ayrılığı istemiyorum Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi *** İnan gururumu yenemiyorum Gitme benimle kal diyemiyorum Ben bu ayrılığı istemiyorum Utanmasam karşında, ağlarım şimdi Utanmasam karşında, ağlarım şimdi