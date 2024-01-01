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7/24 Dinle Yalancı Bahar

Yalancı Bahar Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Yalancı Bahar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Yalancı Bahar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalancı Bahar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Yalancı Bahar

  • Var Mı Söyle

  • Hani Sen Benimdin

  • Aynı Sahilde

  • Yalancı Bahar

  • Zalim Dostlarım

  • Esirin Oldum

  • Düşerim Dillere

  • Senin İçin Burdayım

  • Unutamam ki

  • Yalan Mıydı

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