Hasret yüreğimi böyle yakınca Umudu yollara bağladım yine Resmimiz karşımda mahsun bakınca Bu gece yağmurla ağladım yine *** Sensizliği isyan ederim sessiz Her yerde hatıran her şeyde biriz Bir gün daha geçti senden habersiz Bu gece yağmurla ağladım yine *** Böyle birden bire sessiz kalınca Özlemle tutuşup sensiz kalınca Kararan dünyama güneş doğunca Bu gece yağmurla ağladım yine *** Sensizliği isyan ederim sessiz Her yerde hatıran her şeyde biriz Bir gün daha geçti senden habersiz Bu gece yağmurla ağladım yine