Cengiz Kurtoğlu

Yaktım Çıranı Senin devrin son buldu Ben de oyun sırası Senin devrin son buldu Ben de oyun sırası *** Üzgünüm vaktin doldu Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Üzgünüm vaktin doldu Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Affedemem yalvarma Boş sözlerle kandırma Affedemem yalvarma Boş sözlerle kandırma *** Bak kaldın sen ortada Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Kimse gelmez yardıma Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Karnım tok masallara Paydos tüm acılara Karnım tok masallara Paydos tüm acılara *** Kimse gelmez yardıma Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Kimse gelmez yardıma Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Affedemem yalvarma Boş sözlerle kandırma Affedemem yalvarma Boş sözlerle kandırma *** Bak kaldın sen ortada Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı *** Kimse gelmez yardıma Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı Şimdi yaktım çıranı

Yıkan Sendin Ben aşkına saygı duydum Onun için boyun eydim Bir kez sana gönül verdim Yanan bendim, yandıran sen *** Gittin yüreğimi yaktın Yaş oldun gözümden aktın Sen gittin ardından baktım Yıkan sendin, yıkılan ben *** Onurluyum kal diyemem Ben sevdim seni bilemem Yol yakınken dön diyemem Yollar bendim, çiğneyen sen *** Sana nasıl anlatayım Zaten her şey ortada bak Yakın yeri ettin uzak Hasret bendim, gurbetse sen Yollar bendim, çiğneyen sen

Sevdalıyım Aşık oldum bir güzele Vuruldum güzelliğine Aşık oldum bir güzele Vuruldum güzelliğine *** Taht kurdu şu gönlüme Sevdalıyım yaralıyım Taht kurdu şu gönlüme Sevdalıyım yaralıyım *** Canımdan çok sevdim seni Anlamaz oldun sevgimi Canımdan çok sevdim seni Anlamaz oldun sevgimi *** Yeter artık yaktın beni Sevdalıyım yaralıyım Yeter artık yaktın beni Sevdalıyım yaralıyım *** Bebek yüzlüm ahu gözlüm Can bakışlım şiir yüzlüm Bebek yüzlüm ahu gözlüm Can bakışlım şiir yüzlüm *** O nazların edaların Yaktın beni sevdalıyım O nazların edaların Yaktın beni sevdalıyım *** Canımdan çok sevdim seni Anlamaz oldun sevgimi Canımdan çok sevdim seni Anlamaz oldun sevgimi *** Yeter artık yaktın beni Sevdalıyım yaralıyım Yeter artık yaktın beni Sevdalıyım yaralıyım

Mutlu Ol Yeter Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu yeter *** Kimse dolduramaz inan yerini Bu şarkıda aşkımızın yemini Hiç düşünme mecnun muyum deli mi Bir tek dileğim var mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan sevgilim üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var mutlu ol yeter

Hayret Herşeyi bitirmiştin Bana veda etmiştin Geriye dönmemeye Ne yeminler etmiştin *** Herşeyi bitirmiştin Bana veda etmiştin Geriye dönmemeye Ne yeminler etmiştin *** Bana son sözün buydu Beni ne sor ne de ara Oysakı yine düştün Sen aynı tuzaklara *** Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana *** Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara *** Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana *** Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara *** Hayret *** Herşeyi bitirmiştin Bana veda etmiştin Geriye dönmemeye Ne yeminler etmiştin *** Herşeyi bitirmiştin Bana veda etmiştin Geriye dönmemeye Ne yeminler etmiştin *** Bana son sözün buydu Beni ne sor ne de ara Oysakı yine düştün Sen aynı tuzaklara *** Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana *** Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara *** Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana Hayret geriye döndün Hayret ediyorum sana *** Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara Bak yine karlar yağdı Güvendiğin dağlara *** Hayret

İnanma Aşkını yazıyor yüreğin işte Aldatıyor diyen dile inanma İhanet etmişsem hayalde düşte Gözlerinle görsen bile inanma *** Aşkını yazıyor yüreğin işte Aldatıyor diyen dile inanma İhanet etmişsem hayalde düşte Gözlerinle görsen bile inanma *** Bir ömür tüketmiş uzun yıllar var Sanki dünmüş gibi hatıralar var Arada hasretli bitmez yollar var Terk etti desinler ele inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma *** Bir damla sevgine coşar çağlarım Bir damla yaşına gönül dağlarım Bedenimde hasret ben kan ağlarım Gözlerimden akan sele inanma *** Bir damla sevgine coşar çağlarım Bir damla yaşına gönül dağlarım Bedenimde hasret ben kan ağlarım Gözlerimden akan sele inanma *** Hasretin bir sağanak inan dinmedi Şansıma yalvardım bir gün dönmedi İçimdeki bu kor hala sönmedi Bu sönmüş gördüğün küle inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma İnanma inanma terk etti desinler ele inanma

Hazır Değilim Ansızın elveda deme nolur Senden ayrılmaya hazır değilim Her şeyi bir anda bitirme sakın Seni unutmaya hazır değilim *** Her şeyi bir anda bitirme sakın Seni unutmaya hazır değilim *** Ne olurdu biraz daha kalsan benimle Öyle çok mutluyum inan seninle Ne olurdu biraz daha kalsan benimle Öyle çok mutluyum inan seninle *** Oyuncak misali oyna benimle Sana kırılmaya hazır değilim Oyuncak misali oyna benimle Sana kırılmaya hazır değilim *** Gidersen ayrılır bu can bedenden Öyle çok sevmişim kopamam senden Ne olur ayrılık isteme benden Sensiz bir hayata hazır değilim *** Ne olur ayrılık isteme benden Sensiz bir hayata hazır değilim *** Ne olurdu biraz daha kalsan benimle Öyle çok mutluyum inan seninle Ne olurdu biraz daha kalsan benimle Öyle çok mutluyum inan seninle *** Oyuncak misali oyna benimle Sana kırılmaya hazır değilim Oyuncak misali oyna benimle Sana kırılmaya hazır değilim

Seven Benim Yüreğimde ateşimsin hiç batmayan güneşimsin Hislerimi anlatamam sen benimsin her şeyimsin Aldığım her nefesimsin yanımdayken hasretimsin Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin *** Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim *** Yaşamaya döndürensin şu yüzümü güldürensin Mutluluğu tattıransın sen benimsin her şeyimsin Aldığım nefesimsin yanımdayken hasretimsin Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin *** Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim

Heves mi Kaldı Bu aşkın alevini küle döndürdün Yüreğimi yakacak ateş mi kaldı Sen de beni terk edip gittikten sonra Yarınıma doğacak güneş mi kaldı *** Güzel derlerdi çocukken aşka Sanki uçarmış tutulan aşka Anlatılanlar başka yaşanan başka Bir daha sevmek için heves mi kaldı *** O eski hatıralar rahat bırakmaz Hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz Huzurla aldığım bir nefes mi kaldı *** Güzel derlerdi çocukken aşka Sanki uçarmış tutulan aşka Anlatılanlar başka yaşanan başka Bir daha sevmek için heves mi kaldı

Ödeştik Senle Öyle kolay mı sandın böyle sevip kaçmayı Bak şimdi sıra bende bırak şu ağlamayı Yüreğin acı dolu bekliyordum bu anı Şimdi sen sil güzelim aşkın gözyaşlarını *** Yolların açık olsun git güle, güle Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende Bir zamanlar seni ben nasıl severdim Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle *** Yolların açık olsun git güle, güle Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende Bir zamanlar seni ben nasıl severdim Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle *** Bilirsin ki bugünün birde yarını var Neler çektim bir düşün şimdi sana ne kaldı Seni görmek suç muydu sevgimi anlamadın Hiç bedeli yok muydu harcanan yıllarımın *** Yolların açık olsun git güle, güle Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende Bir zamanlar seni ben nasıl severdim Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle *** Yolların açık olsun git güle, güle Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende Bir zamanlar seni ben nasıl severdim Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle *** Yolların açık olsun git güle, güle Yüz üstü bırakmıştın bak sıra sende Bir zamanlar seni ben nasıl severdim Şimdi sen ağlıyorsun ödeştik senle

O Eski Aşkım Karşıma çıkarır en olmaz yerde Gözümden yaşları akıtır aşkım Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde Kalbimde yaramı kanatır aşkım *** Bir hüzün rüzgarı dağıtır beni Maziye zamansız götürür beni Bir anda aklımdan çıkarır beni Deliye çevirir o eski aşkım *** Benimle buluşup gezdiği yerde Koluna birini takmıştı aşkım Mutluluk yemini ettiği yerde Benimde kalbimi yakmıştı aşkım *** Bir hüzün rüzgarı dağıtır beni Maziye zamansız götürür beni Bir anda aklımdan çıkarır beni Deliye çevirir o eski aşkım