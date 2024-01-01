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7/24 Dinle Aşkımız İçin

Aşkımız İçin Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Aşkımız İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aşkımız İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkımız İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Aşkımız İçin

  • Yalan Söyledim

  • Ağladım Bugün

  • Gözümle Gördüm

  • Nazlı Meleğimsin

  • Tanrım istedi

  • Vurgun

  • Ağlatacak Beni mi Buldun

  • Yıkıp Gitmiştin

  • Aşkımıza Ağlıyorum

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