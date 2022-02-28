Cengiz Kurtoğlu

Terk ettiğin yüreğime, Hangi yüzle dönüyorsun Sevdim diyorsun, affet diyorsun Kapım sana açılsa da, Gönlüm seni kabul etmez Bir özür yetmez, kalbim affetmez *** Sen bahtımın kara kara sayfası, Kapanmadı ihanetin yarası *** Yalanın batsın, sevmedin ki, Yalanın batsın inanmam ki Yıkıp da gittin umutlarımı, Nasıl unutayım ki *** Acıları yüreğime insafsızca sen bıraktın, Nasıl ağlattın, hatırlar mısın? Demek bensiz yapamadın, Hala yalan söylüyorsun Uslanmıyorsun, kandırıyorsun Sen bahtımın kara kara sayfası, Kapanmadı ihanetin yarası *** Yalanın batsın, sevmedin ki, Yalanın batsın inanmam ki Yıkıp da gittin umutlarımı, Nasıl unutayım ki