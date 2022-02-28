Yalanın Batsın Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yalanın Batsın
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Terk ettiğin yüreğime,
Hangi yüzle dönüyorsun
Sevdim diyorsun, affet diyorsun
Kapım sana açılsa da,
Gönlüm seni kabul etmez
Bir özür yetmez, kalbim affetmez
***
Sen bahtımın kara kara sayfası,
Kapanmadı ihanetin yarası
***
Yalanın batsın, sevmedin ki,
Yalanın batsın inanmam ki
Yıkıp da gittin umutlarımı,
Nasıl unutayım ki
***
Acıları yüreğime insafsızca sen bıraktın,
Nasıl ağlattın, hatırlar mısın?
Demek bensiz yapamadın,
Hala yalan söylüyorsun
Uslanmıyorsun, kandırıyorsun
Sen bahtımın kara kara sayfası,
Kapanmadı ihanetin yarası
***
Yalanın batsın, sevmedin ki,
Yalanın batsın inanmam ki
Yıkıp da gittin umutlarımı,
Nasıl unutayım ki