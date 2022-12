Hasret içimde kördüğüm yüreğimde taş Her gün aynalarda gördüğüm gözlerimde yaş Yokluğun ölümlerden daha zor geliyor bana Al beni bu cehennemden öyle susadım sana *** Yalnızım yalnızlardayım Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde Her akşam anılardayım Yine yalnızlardayım *** Yalnızım yalnızlardayım Sen gidince dört bir yanıma çöktü karanlık Dön gel artık inan canıma yetti ayrılık Saatler geçmek bilmiyor uykusuz sabahlardayım **** Mevsim hiç değişmiyor ben hep sonbahardayım Yalnızım yalnızlardayım Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde Her akşam anılardayım *** Yine yangınlardayım Yalnızım yalnızlardayım