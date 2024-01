Cengiz Kurtoğlu

Yeter yarab yeter Bitsin bu hasret Ümit yolarının Hepsi kapalı Ümit yolarının Hepsi kapalı *** Kimsesiz yalnızım Tükendim ben artık Hep böyle dertliyim Hep böyle yaralı Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benim ki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı **** Yaşarken yılmışım Cehennem nedir ki Bağrımda bir ateş Gülmedim yaralı ah Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benimki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Sesin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın *** Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gel de bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın