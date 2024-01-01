Cengiz Kurtoğlu

Yaralı (Yeter Yarap) Yeter yarab yeter Bitsin bu hasret Ümit yolarının Hepsi kapalı Ümit yolarının Hepsi kapalı *** Kimsesiz yalnızım Tükendim ben artık Hep böyle dertliyim Hep böyle yaralı Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benim ki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı **** Yaşarken yılmışım Cehennem nedir ki Bağrımda bir ateş Gülmedim yaralı ah Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benimki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı

Aşığım Aşık Duysun cümle alem duysun tüm dünya Sevdalandım dostlar aşığım aşık *** Aradığım aşkı buldum sonunda Seviyorum dostlar aşığım aşık *** Aşığım aşığım aşığım aşık Çok mutluyum seviyorum Aşığım aşık *** Bir birinden güzel şimdi her günüm Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün *** Böyle bir sevdaya sizlerde düşün Seviyorum dostlar aşığım aşık *** Aşığım aşığım aşığım aşık Çok mutluyum seviyorum Aşığım aşık

Ağlamam Ondan Böyle gözyaşı dökmezdim Böyle eriyip gitmezdim Sevdim diye kandırdı ya Yıllarımı harcadı ya Ondan ağlamam ondan *** Yandım yandım ama ben ona değil Yandım yandım ama hasrete değil Sevda bitti oldu yalan Canım dedim oldu yılan Ondan ağlamam ondan Duygularla oynadı ya Beni böyle ağlattı ya Ondan ağlamam ondan *** Yazık nasıl da inandım Yazık nasıl da aldandım Gönlüm bunu hak etmiyor Bu dert beni kahrediyor Ondan ağlamam ondan *** Yandım yandım ama ben ona değil Yandım yandım ama hasrete değil Sevda bitti oldu yalan Canım dedim oldu yılan Ondan ağlamam ondan Duygularla oynadı ya Beni böyle ağlattı ya Ondan ağlamam ondan

Aşkımsın Sen Olur da bir gün beni terk edersen eğer Son defa kapımı çal, çal da öyle git Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret İstersen beni de vur, vur da öyle git *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde *** Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner Gidişin var ya beni, içten içe yıkar Sen olmasan da hayalin bana yeter *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde

Duvardaki Resim Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu nerde o sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Bu dünyada en mutlu beni sen ettin Mutluluk ikimizin diye beklettin Ağlamaklı bir günde beni terk ettin Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin

Gece Olunca İçime doluyor sonsuz bir hüzün Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı sessizce ağlarım gece olunca *** Son sözün çınlıyor kulaklarımda Kalbimde feryatsın gece olunca Sevmedim hiç neden böyle seveni İçimde sızlarsın gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı sessizce ağlarım gece olunca

Gelin Olmuş Gidiyorsun Gelin olmuş gidiyorsun Bana veda ediyorsun Sakın ağlama diyorsun Ağlamamak elde değil *** Saçlarında sırma telin Neden sustu tatlı dilin Dün benimdin bugün elin Ağlamamak elde değil *** Duvağına teller takıp Dertli pınar gibi akıp Gül yüzüne bakıp bakıp Ağlamamak elde değil *** Saçlarında sırma telin Neden sustu tatlı dilin Dün benimdin bugün elin Ağlamamak elde değil

Hain Geceler Geceler düşmandır bundan sonra bana Yaşamak artık haram sensiz buralarda Hayaller kurardık günlerce baş başa Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler

Kadehi Şişeyi Kırarım Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin Dostu arkadaşı kırarım bugün Gözümde anılar canlandı yine Kadehi şişeyi kırarım bugün *** Kim var benim gibi yazısı kara Gençliğim gömüldü acı yıllara Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi şişeyi kırarım bugün *** Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar Sanki yalnız beni anlatıyorlar Kaderin böylesi düşman başına İnsan şaşırıyor dost bulmayınca *** Kalbimden bir şeyler koparcasına Kadehi şişeyi kırarım bugün İçimden bir şeyler koparcasına Kadehi şişeyi kırarım bugün *** Kim var benim gibi yazısı kara Gençliğim gömülmüş acı yıllara Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi şişeyi kırarım bugün *** En büyük aşkımdan almışım yara Kadehi şişeyi kırarım bugün Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi şişeyi kırarım bugün

Tanrı İstemezse Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Sesin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın *** Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gel de bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın