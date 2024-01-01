Canın Sağolsun Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Canın Sağolsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Canın Sağolsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canın Sağolsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Canın Sağolsun
-
Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
-
Sözümüz vardı birbirimize
Bu dünyada başkasının olmayacaktık
Hatıralar dizilince önümüze
Böyle boynu bükük durmayacaktık
***
Sözümüz vardı birbirimize
Bu dünyada başkasının olmayacaktık
Hatıralar dizilince önümüze
Böyle boynu bükük durmayacaktık
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
-
Öyle bir sevdanın içine düştüm
Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim
Öyle bir aşk ile yanıyorum ki
Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim
***
O leyla ben mecnun gibi severken
Ne oldu bir anda bu sona neden
Bu aşkın en güzel mevsimindeyken
Görmedim hiç bahar görmedim neden
***
Aşk sokağında yalnız kaldım
Bir köşeye çöküp her gün ağladım
Oradan geçenler sorup durdular
Terkedildim demeye dilim varmadı
-
Dün akşam şöyle bir maziye daldım da
Aklıma ilk gelen yine sen oldun
Her bir hatırada gözlerim dolsa da
İçimi en çok yakan yine sen oldun
***
Yokluğun hâlâ gücüme gidiyor
Ateşin hâlâ canımı yakıyor
Gözlerim hâlâ yollara bakıyor
Ayrılık azabı sebebim oluyor
***
Bu hasret bir gün diner mi söyle
Bu yalnızlık bir gün biter mi böyle
Bu yangın bir gün söner mi söyle
Çileyi ömrüme katan sen oldun
-
Sevda yüklü kervanlar
Senin kapından geçer
Aşk şarabını içenler
Yârin derdine düşer
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdimin ortağı
Aşkın söyletir beni feryat feryat
Dilin söyletir beni feryat feryat
***
Aşkın ne zor şeymiş
Düşmeden bilemedim
Eller erdi murada
Ben murada eremedim
-
Yüreğimden atamadım seni
Bir görseydin bu haldeyken beni
Geçen her gün umutlarım kırılır
Sanki dünya bu başıma yıkılır
***
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime
***
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
***
Uzaktasın şimdi sen yaban elde
Bil ki gönlüm cehennemde çölde
Geçen her gün umutlarım kırılır
Sanki dünya bu başıma yıkılır
***
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime
***
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
-
Hasretin başımda duman
Bu ayrılık ölümden yaman
Gittiğin o günden beri
Evim yurdum oldu viran
***
Geçmiyor zamanlar
Bitmiyor yangınlar
Aşkıma kıyan yar nerde
Verilen sözlerin yalancı gözlerin
Sahibi şimdi nerde
***
Her kapı çalındığında
Her adın anıldığında
Aşkımız sorulduğunda
Boynum bükük kalıyor
-
Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşk ile bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
***
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
***
Hem bahara hem yaza
Yarin ettikleri naza
Yâr aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
-
Tanırsın beni hain sevgili
Hayallerim vardı seninle ilgili
Tam aşkı buldum derken
Gittin dönüşün yok şimdi
***
Kaldık yarı yolda çok mutluyuz derken
Bilmem hangi sebep aldı seni benden
Çok acı çekiyorum sensiz seninleyken
Ah bir çıkabilsen hasret denizinden
***
Geri dönemez misin bana söyle meleğim
Yaralarımı saran beyaz meleğim
Ölüyorum ah yavaş yavaş eriyor bedenim
Bu kanayan aşk senin büyük eserin
-
Bir gün böyle geçti
Garip gönlüm aşkımdan delirdi, delirdi
Bir gün böyle geçti
Garip gönlüm aşkımdan delirdi, delirdi
***
Sanki yıllar dün gibi
Anılar bugün gibi
Bir kalpsizin elinden
Yandı gönlüm mum gibi
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Bir gün daha bitti
Bahtsız kalbim beklerken tükendi, tükendi
Bir gün daha bitti
Bahtsız kalbim beklerken tükendi, tükendi
***
Sanki yıllar dün gibi
Anılar bugün gibi
Bir kalpsizin elinden
Yandı gönlüm mum gibi
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez el...