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7/24 Dinle Canın Sağolsun

Canın Sağolsun Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Canın Sağolsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Canın Sağolsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canın Sağolsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Canın Sağolsun

  • Yaranamadım

  • Canın Sağolsun

  • Aşk Sokağı

  • Gücüme Gidiyor

  • Sevda Yüklü Kervanlar

  • Dönmeyecek

  • Geçmiyor Zamanlar

  • Canana Doyulur Mu

  • Beyaz Meleğim

  • Sevsen de Sevmesen de (Mum Gibi)

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