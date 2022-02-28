Cengiz Kurtoğlu

Suç bende değil Bende yok kabahat Yastığa başımı koyduğumda Vicdanım rahat *** Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün Bana bu ceza niye bilemedim Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni Kadere değil, sana boyun eğdim *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Suç bende değil Bende yok kabahat Yastığa başımı koyduğumda Vicdanım rahat *** Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün Bana bu ceza niye bilemedim Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni Kadere değil, sana boyun eğdim *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım