Yaranamadım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yaranamadım
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Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım