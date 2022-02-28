Yaşanmıyor Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yaşanmıyor
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Tek başına hayallerle söz geçmiyor şu gönlüme,
Olmayacak ümitlerle yaşanmıyor, yaşanmıyor,
Unutmadım unutamam bedenimde tenimdesin,
Hep aklımda güzel yüzün, düşlerimde benimlesin.
***
Unutmayı istesem de yüreğimden silemedim,
Tükeniyor umutlarım, seviyorum diyemedim.
***
Yaşanmıyor, yaşanmıyor, geceler gündüz olmuyor,
İsyanlarda çaresizim, gülüm sensiz yaşanmıyor.