Cengiz Kurtoğlu

Ben aşkına saygı duydum Onun için boyun eydim Bir kez sana gönül verdim Yanan bendim, yandıran sen *** Gittin yüreğimi yaktın Yaş oldun gözümden aktın Sen gittin ardından baktım Yıkan sendin, yıkılan ben *** Onurluyum kal diyemem Ben sevdim seni bilemem Yol yakınken dön diyemem Yollar bendim, çiğneyen sen *** Sana nasıl anlatayım Zaten her şey ortada bak Yakın yeri ettin uzak Hasret bendim, gurbetse sen Yollar bendim, çiğneyen sen