Yıkan Sendin Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yıkan Sendin
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Ben aşkına saygı duydum
Onun için boyun eydim
Bir kez sana gönül verdim
Yanan bendim, yandıran sen
***
Gittin yüreğimi yaktın
Yaş oldun gözümden aktın
Sen gittin ardından baktım
Yıkan sendin, yıkılan ben
***
Onurluyum kal diyemem
Ben sevdim seni bilemem
Yol yakınken dön diyemem
Yollar bendim, çiğneyen sen
***
Sana nasıl anlatayım
Zaten her şey ortada bak
Yakın yeri ettin uzak
Hasret bendim, gurbetse sen
Yollar bendim, çiğneyen sen