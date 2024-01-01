Cengiz Kurtoğlu

Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir *** Gitmek istiyorsan sevgilim eğer Git dilediğince yollar senindir Gitmek istiyorsan sevgilim eğer Git dilediğince yollar senindir *** Eğer anıları silmek kolaysa Siliver hepsini yıllar senindir Eğer anıları silmek kolaysa Siliver hepsini yıllarım senindir *** Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden *** Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir *** Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllarım yıllar, yıllar senindir *** Yıllar, yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir *** Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz mutsuz ve üzgün *** Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün Beni arayacak gözler senindir Yüzünde çizgiler dolaştı üzgün Beni arayacak gözler senindir *** Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden Sanma ki hayalin çıkmaz gözümden Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden *** Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir Anlayıver benim bir kaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir *** Yıllarım yıllar, yıllar, yıllar senindir Yıllarım, yıllarım, yıllar yıllar senindir Yıllar yıllarım, yıllarım yıllar senindir

Bot mu giyerdin? Kot mu giyerdin? Siyah kazaklarını mı? Çok mu severdin? Gece mi gezerdin? Hazır mı yerdin? Unuttum (unuttum) *** Pot mu kırardın? Kalp mi kırardın? Taş mı atardın? Kuş mu tutardın? Düşünceli miydin? Bananeci miydin? Unuttum *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Postal aldım giymedim Göbek yaptım görmedin Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya) Fransız kaldın bana Yabancı olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Dünyayı kurtaran adam nerde?