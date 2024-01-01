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7/24 Dinle Gümüş

Gümüş Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Gümüş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gümüş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gümüş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Gümüş

  • Yıllarım

  • Nerde

  • Hoba

  • Döne Döne

  • Melekler

  • Yeniden

  • Canım Yanar

  • Yolun Uzun

  • Döktür

  • Dolunay

  • Türkan Şoray'ın Gözleri

  • Durmayın

  • Nerde (Remix)

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