Yorgun Yıllarım Ft. Hakan Altun Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yorgun Yıllarım Ft. Hakan Altun
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Hem beni öldürdün hem bende ki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Hem beni öldürdün hem bende ki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım