Cengiz Kurtoğlu

Hem beni öldürdün hem bendeki seni Böyle olsun istemezdim Ben mağlubum ama sen de kaybettin Ben hayatı, sen de beni *** Lanet olsun bana seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim *** Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım *** Lanet olsun bana seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim *** Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım