Günebakan Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Günebakan
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Yürü kervanlarım yürü
Dertlerimi taşımaya
Kölemi geldim dünyaya
Bu zulümler hepmi bana
Kölemi geldim dünyaya
Bu zulümler hepmi bana
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Bu dünyadan gelen bilmez
Ağlayanlar neden gülmez
Derdin eklenir eksilmez
Yaşamak bu mu, mu Allahım
Derdin eklenir eksilmez
Yaşamak bu mu, mu Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
***
Çekemez oldum Allahım
Çekemez oldum Allahım
Gönül dergahım dert doldu
Gülmez oldum Allahım
-
-
Başka türlü birşey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava
***
Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim
Rengi başka, tadı başka
Bir başka yolculuk dalından düşmek yere
Yaşadığımdan uzun
Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda
Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince
***
Başka türlü birşey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava
***
Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim
Rengi başka, tadı başa
-
evvel zaman içinde dostlar
ağaçlara ev kurardık
tatlı bir düş içinde
bir yere bir göğe bakardık
***
gönlümüz kuş gibiydi dostlar
dünyaya kanat açardık
tutsak değildik zamana
başına buyruk yaşardık
***
çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman
ay büyülüydü yakamoz deniz
ardından koştuğumuz son zamandır
***
o zaman bu zamandır dostlar
ne ister neyi özleriz
denizini arayan akarsulara benzeriz
pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsın
günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...
-
Sessiz gelir yanıma
Başını dizime yaslar
Öylece uyur yağmur çiseler
Damla damla göz yaşlarında
Rüzgarı dinlenir kuytuda
***
Ölüm ya da ayrılık
Fark eder mi söyle sensiz
Rüzgar ol uğulda özgürlüğünle
Ne olur durma göz yaşlarınla
Bugünden kal yarınlarına
***
Rüzgar uğultusunu hapsetmiş
İçten içe esiyor
Rüzgarın sesi kesilmiş gibi
Ağaçlar kuytularda
Sessizce hışırdıyor
Rüzgar bir sır gibi
Zamanını bekliyor
-
Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
***
Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
***
Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar
Onlar da olmasalar benim gayrı kimim var
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