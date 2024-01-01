Cengiz Kurtoğlu

Yürü Kervanlarım Yürü Yürü kervanlarım yürü Dertlerimi taşımaya Kölemi geldim dünyaya Bu zulümler hepmi bana Kölemi geldim dünyaya Bu zulümler hepmi bana *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Bu dünyadan gelen bilmez Ağlayanlar neden gülmez Derdin eklenir eksilmez Yaşamak bu mu, mu Allahım Derdin eklenir eksilmez Yaşamak bu mu, mu Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım *** Çekemez oldum Allahım Çekemez oldum Allahım Gönül dergahım dert doldu Gülmez oldum Allahım

Başka Türlü Bir Şey Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başka Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Yaşadığımdan uzun Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince *** Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başa

Günebakan evvel zaman içinde dostlar ağaçlara ev kurardık tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık *** gönlümüz kuş gibiydi dostlar dünyaya kanat açardık tutsak değildik zamana başına buyruk yaşardık *** çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman ay büyülüydü yakamoz deniz ardından koştuğumuz son zamandır *** o zaman bu zamandır dostlar ne ister neyi özleriz denizini arayan akarsulara benzeriz pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsın günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...

Rüzgar Sessiz gelir yanıma Başını dizime yaslar Öylece uyur yağmur çiseler Damla damla göz yaşlarında Rüzgarı dinlenir kuytuda *** Ölüm ya da ayrılık Fark eder mi söyle sensiz Rüzgar ol uğulda özgürlüğünle Ne olur durma göz yaşlarınla Bugünden kal yarınlarına *** Rüzgar uğultusunu hapsetmiş İçten içe esiyor Rüzgarın sesi kesilmiş gibi Ağaçlar kuytularda Sessizce hışırdıyor Rüzgar bir sır gibi Zamanını bekliyor