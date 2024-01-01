Cengiz Kurtoğlu

Yazımı yazan kalem dünde kırılmış, Bağırmışım, çağırmışım sesim kısılmış Kara kaplı deftere de ismim yazılmış Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin *** İster miydim böyle olsun İsterdim ki zaman dursun Şu dünyada sevenlere Çektiklerim deva olsun *** Ziyan oldum, ziyan oldum Kaderimin elinde Davacıyım yaşadığım Dünümle bugünüme Bitmez oldu, bitmez oldu Hesabım kaderimle *** Bir görüşle anlar oldum insan yüzünden Dostlar bile anlamaz garip halimden Yorulmuşum, tükenmişim, kahrolmuşum ben Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin

"Dokunma bana" dedi, "Sakın ola", sormadım Sebebi neydi, neden öyle davrandın? Dönmedin gurura, taş misali gelmedin Sevgilim, sevilmedim, yok *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum (peri, peri, peri, peri)